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เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง สนง.พาณิชย์จังหวัด และ สนง.ที่ดินชลบุรี เปิดปฏิบัติการใหญ่ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินี” ต่างชาติในชลบุรี สอบถือครองที่ดินในพื้นที่พัทยา

เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้( 17 ก.ค.)​ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว หรือ “นอมินี” ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อเข้าตรวจสอบบริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัย ว่าใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ อันอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดิน

 พล.ต.ท.นพศิลป์ เผยว่า ปฏิบัติการใน จ.ชลบุรีถือเป็นระยะที่ 4 ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะพะงัน), ภูเก็ต, กระบี่ และพังงา โดยผลการดำเนินงานใน 3 ระยะแรกสามารถตรวจสอบที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอมินีได้ประมาณ 130 ไร่ มูลค่ากว่า 1,671 ล้านบาท และดำเนินการตามหมายจับผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกว่า 100 หมาย


สำหรับการปฏิบัติการใน จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัทจำนวน 33 แห่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี 32 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 235 ล้านบาท พร้อมดำเนินการตามหมายจับ 4 หมาย และหมายค้น 41 หมาย 

และหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนบุคคลต่างด้าว


ด้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่าการตรวจสอบบริษัทนอมินีและการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งการสืบสวนเชิงลึก การตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น และเส้นทางการเงิน เพื่อปิดช่องว่างที่อาจถูกใช้ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย

และได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ภายหลังพิธีปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น เส้นทางการเงิน และสิทธิการถือครองที่ดิน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงดำเนินการเพิกถอนหรือจำหน่ายที่ดินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป.






เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา
เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา
เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา
เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา
เปิดปฏิบัติการใหญ่! ปิดล้อมตรวจ 33 บริษัท ค้น 41 จุดต้องสงสัย “นอมินีต่างชาติ”ถือครองที่ดินพัทยา
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