ตะลึง!หกล้อรับงานขาล่องเห็นพิรุธ แจ้ง ตชด.335-ทหารค้น พบยาบ้ายัดโซฟาซุกบ้านร้าง

เชียงใหม่ – สิงห์รถบรรทุกหกล้อพลเมืองเห็นพิรุธ..ขนทุเรียนส่งเสร็จ-หางานขนของขาล่องผ่านกลุ่มไลน์ ได้จ็อบขนโซฟาจากพร้าว เชียงใหม่ แต่บ้านปิดเงียบ-คนจ้างบอกยกได้เลย แจ้ง ตชด.335 ตรวจถึงกับผงะ เจอยัดไส้ยาบ้าตัวละ 3 กระสอบ รวมเกือบ 1,800,000 เม็ด
ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 (ร้อย.ตชด.335) สนธิกำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักไม่มีเลขที่หลังหนึ่งในพื้นที่บ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ช่วงบ่าย-เย็นวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา
หลังได้รับแจ้งเบาะแสสินค้าน่าสงสัยจากพลเมืองดีคนขับรถขนส่งสินค้าว่า หลังจากเดินทางนำทุเรียนจากพื้นที่ภาคกลางไปส่งคลังสินค้าโลตัสลำพูนเสร็จ ก็หางานขึ้นของขากลับผ่านไลน์กลุ่มรับงานขนส่งทั่วไป กระทั่งพบงานจ้างให้ไปรับโซฟาในพื้นที่อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่
แต่เมื่อเดินทางไปถึงบ้านเป้าหมายกลับพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบไม่มีใครอยู่ โทรศัพท์ติดต่อผู้ว่าจ้างกลับได้รับคำสั่งให้ยกโซฟาขึ้นรถได้เลยทันที ซึ่งคิดว่าผิดปกติ จึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ ร้อย.ตชด.335 ให้เข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวอย่างละเอียด พบโซฟาจำนวน 6 ตัววางอยู่ภายในบ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่ลองกรีดและรื้อค้นดูอย่างละเอียดก็ต้องตะลึง เพราะพบว่าในโซฟาทั้ง 6 ตัว มียาบ้าซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียน โดยแบ่งยัดไว้ตัวละ 3 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 18 กระสอบ ตรวจนับแล้วบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ 100,000 เม็ด จำนวน 17 กระสอบ ส่วนกระสอบที่ 18 บรรจุยาบ้าจำนวน 80,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เม็ด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.พร้าว เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลหาตัวการใหญ่ผู้ว่าจ้าง และเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไป.