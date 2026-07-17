(คลิป)ครูเทียนเร่งรังสรรค์ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ คืบหน้าแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

อุบลราชธานี-ช่างเร่งรังสรรค์ต้นเทียนพรรษา เพื่อให้ทันงานประเพณีแห่เทียนปลายเดือน ก.ค.นี้ แม้ปีนี้ค่าวัสดุใช้ทำต้นเทียนจะพุ่งสูงขึ้นอีกเกือบเท่าตัว แต่ได้รับงบสนับสนุนการทำไม่ถึงครึ่ง ช่างทำต้นเทียนก็ไม่ท้อ ด้านนักท่องเที่ยวชมที่เปิดโอกาสให้ร่วมจุ่มทำต้นเทียนพรรษาด้วย
นายสุดสาคร หวังดี นายช่างใหญ่วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมช่างเทียนและชาวบ้านในชุมชน กำลังเร่งมือรังสรรค์ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการแกะสลักไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
โดยการจัดทำต้นเทียนในปีนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตอนสำคัญ ได้แก่ เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้า ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวช ลงบนต้นเทียนที่มีความยาวถึง 20 เมตร และสูง 5.20 เมตร ซึ่งนายช่างใหญ่ยอมรับว่ามีความกดดันในการทำงานเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจากต้องการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
แม้ว่าในปีนี้หลายคุ้มวัดจะต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการทำต้นเทียนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 1.2-1.3 ล้านบาทต่อต้น ขณะที่งบประมาณสนับสนุนมีไม่ถึงครึ่ง ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจ้างช่างเทียนมาร่วมงาน แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความวิจิตรตระการตาของต้นเทียนแล้ว ไฮไลต์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากคือ กิจกรรม "เยือนชุมชนคนทำเทียน" ภายในวัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทำเทียนอย่างใกล้ชิด
ด้านนางสิรินาถ อัมพรรณ หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน เปิดเผยด้วยความประทับใจว่า กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเทียนตั้งแต่จุดเริ่มต้น ได้ทดลองทำกิจกรรมจุ่มเทียน ทำเทียนจำลองขนาดเล็ก นำดอกไม้ขี้ผึ้งมาตกแต่งเป็นโมเดล และยังได้ชื่นชมบรรยากาศการตกแต่งสถานที่ด้วยม่านมู่ลี่เทียนที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนนี้ จึงถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเบื้องหลังก่อนจะออกมาเป็นต้นเทียนอันยิ่งใหญ่ในขบวนแห่ ทั้งยังเป็นการสืบสานวิถีของช่างเทียนโบราณแห่งเมืองอุบลราชธานีที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจและหาชมได้ยาก ซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น
สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2569 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 125 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี