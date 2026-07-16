องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ พร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ก่อนเป็นประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน 500 ราย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
วันนี้ (16 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตำบลแก่งแคบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและพบปะประชาชน โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ และนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ องคมนตรีได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากร และการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต
นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 3 ทุน มอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คัน ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธบริการของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมบูรณาการนำบริการด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และสวัสดิการสังคม มาให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร
การลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการพัฒนา การช่วยเหลือ และการสร้างโอกาสในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.