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องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ พร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ก่อนเป็นประธานมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน 500 ราย ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (16 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ และโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตำบลแก่งแคบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและพบปะประชาชน โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ และนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการลงพื้นที่ องคมนตรีได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ การบริหารจัดการทรัพยากร และการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 3 ทุน มอบพระบรมฉายาลักษณ์แก่ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา และมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คัน ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธบริการของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมบูรณาการนำบริการด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และสวัสดิการสังคม มาให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการพัฒนา การช่วยเหลือ และการสร้างโอกาสในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.










องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์
องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์
องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์
องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์
องคมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้แก่งแคบ มอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด ช่วยเหลือประชาชนศรีสวัสดิ์
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