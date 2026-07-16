เชียงใหม่บูรณาการ อปท.บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด-แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือติดตามและขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 1 ครอบคลุม 12 อำเภอ มุ่งยกระดับการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ อบจ.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก สามารถรองรับขยะได้วันละ 650 ตัน
วันนี้ (16 ก.ค. 69) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 1 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการวางแผนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และสนับสนุนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สำหรับกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 1 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ออน สันกำแพง สารภี หางดง สันทราย สะเมิง แม่ริม แม่แตง ดอยสะเก็ด รวมถึงอำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาวที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 124 แห่ง
ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้า โดยศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 650 ตัน ขณะที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์นำขยะเข้าสู่ระบบแล้ว 80 แห่ง คาดว่าจะมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 487 ตันต่อวัน และยังสามารถรองรับปริมาณขยะจากสมาชิกในกลุ่ม Cluster เพิ่มเติมได้อีก
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2569 เพื่อยกระดับการจัดบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดและการกำจัดมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม