พบศพหญิงปริศนาลอยอืดแม่น้ำแควใหญ่ คาดเสียชีวิตไม่เกิน 48 ชม. ตร.เร่งตามหาญาติ-ส่งนิติเวชชันสูตร

กาญจนบุรี - พบศพหญิงไม่ทราบชื่อ ลอยอืดติดใต้แพริมแม่น้ำแควใหญ่ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไม่พบเอกสารแสดงตัวตนหรือบาดแผลจากการถูกทำร้าย เบื้องต้นคาดเสียชีวิตไม่เกิน 48 ชั่วโมง ตำรวจส่งศพชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายและตามหาญาติ
วันนี้( 16 ก.ค.) ร.ต.ท.นิธิกร สารคำ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี รับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำอยู่ใต้แพบริเวณแม่น้ำแควใหญ่ ริมเกาะรัตนกาญจน์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ บัวขม ผู้กำกับการ สภ.เมืองกาญจนบุรี ทราบ ก่อนรุดตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.จอมพล รุจิระดำรงค์ชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
ร.ต.อ.พินิจ สืบดี สว.สืบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี แพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากแม่น้ำมาตรวจชันสูตรเบื้องต้นบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระสังฆราช พบเป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี รูปร่างเล็ก สูงประมาณ 155 เซนติเมตร ผิวสองสี ผมดำยาวระดับติ่งหู สวมเสื้อคอกว้างลายวงกลมสีเหลืองรูปหน้ายิ้ม เสื้อชั้นในลายเสือ กางเกงยีนส์ขาสั้นสีดำ และกางเกงชั้นในสีม่วงอ่อน โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถระบุตัวตนได้
จากการตรวจสอบสภาพศพพบมีอาการขึ้นอืด ผิวซีด หนังบริเวณเท้าเริ่มย่น มีเลือดออกบริเวณตา ปาก และจมูก แต่ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย และไม่พบรอยสักตามร่างกาย แพทย์เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 48 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัด แพทย์และพนักงานสอบสวนจึงส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคดี
ด้านชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบุคคลสูญหายในพื้นที่ โดยสันนิษฐานว่าหญิงผู้เสียชีวิตอาจเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงหรือร้านบาร์บริเวณถนนนานาชาติ โค้งประปา เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ทั้งนี้ หากประชาชนหรือญาติสงสัยว่าผู้เสียชีวิตอาจเป็นบุคคลใกล้ชิดที่ขาดการติดต่อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อช่วยยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป