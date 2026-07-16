ร.12 รอ.ตรวจสภาพความพร้อมรบก่อนเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี 2569

สระแก้ว- เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพ! ร.12 รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบ ยกระดับขีดความสามารถกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ก่อนเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี 2569
วันนี้ ( 16 ก.ค.) กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.12 รอ.) ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ก่อนเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 ณ พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (นพค.12) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยมี พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ และตรวจแถวกำลังพล รวมทั้งตรวจอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ประจำหน่วย อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนมีความพร้อมสูงสุดก่อนเข้าสู่การฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี2569 และมี พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ 1 ได้นำกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ารับการตรวจความพร้อมอย่างครบถ้วน
รวมทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับกำลังพล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการฝึก โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดถือระเบียบวินัย ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ใช้อาวุธและยุทโธปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม การรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้การฝึกดำเนินไปอย่างปลอดภัยและบรรลุผลตามเป้าหมาย
สำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม เพื่อประเมินขีดความสามารถของหน่วยในทุกด้าน ทั้งกำลังพล อาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วย ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร ระบบส่งกำลังบำรุง
ตลอดจนความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชาและการเคลื่อนย้ายกำลัง ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการในทุกสถานการณ์
ทั้งนี้ การฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจ ประจำปี 2569 ถือเป็นการฝึกสำคัญที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนทดสอบระบบการอำนวยการรบและการควบคุมบังคับบัญชา เพื่อยกระดับขีดความสามารถของหน่วยให้มีความพร้อมรบสูงสุด สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศได้อย่างทันท่วงที...