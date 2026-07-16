ตราด ชวนนักวิ่งเทรล "ปลุกช้างหลับ พิชิตเกาะช้าง"บนเส้นทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

ตราด - จังหวัดตราด ชวนนักวิ่งเทรล "ปลุกช้างหลับ พิชิตเกาะช้าง" เปิดตัว Koh Chang Trail 2026 สนามวิ่งเทรลระดับมาตรฐานท่ามกลางผืนป่า ภูเขา น้ำตก และทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บนเส้นทางธรรมชาติที่งดงามและท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในวันที่ 27 ก.ย.ที่จะถึงนี้
วันนี้ ( 16 ก.ค.) นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอเกาะช้าง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแข่งขัน “เกาะช้างเทรล 2026” Koh Chang Trail 2026 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Awaken Koh Chang 3 – Conquer Koh Chang : ปลุกช้างหลับ พิชิตเกาะช้าง"
โดยกิจกรรมวิ่งเทรลเกาะช้าง เป็นการวิ่งท่ามกลางผืนป่า ภูเขา น้ำตก และทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งในสนามวิ่งเทรลที่ได้รับการยอมรับว่าท้าทายที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.ที่จะถึง ที่โรงเรียนบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด ภายใต้การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ทั้งด้านความปลอดภัย การบริการนักวิ่ง และการออกแบบเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเกาะช้าง ควบคู่กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
นายอำเภอเกาะช้าง เผยว่า จ.ตราด มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวธรรมชาติระดับนานาชาติ ซึ่งการจัด Koh Chang Trail 2026 เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ให้ จ.ตราด เป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง
ขณะที่ นายอภิสิทธิ สมบัติมาศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เผยว่าการจัดการแข่งขันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ดำเนินการภายใต้หลักการอนุรักษ์อย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดเส้นทาง การควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการรณรงค์ให้นักวิ่งร่วมดูแลธรรมชาติ เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
และยังเชื่อว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้ผลิตสินค้าชุมชน พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้คนเกาะช้างที่ได้เป็นเจ้าบ้านของกิจกรรมระดับประเทศต่อไป
เช่นเดียวกับ นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ ผู้อำนวยการการแข่งขัน Koh Chang Trail 2026 ที่ระบุว่า การจัดการแข่งขันในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการจัดงานในทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการเส้นทาง ระบบความปลอดภัย มาตรฐานการแข่งขัน และการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักวิ่ง ภายใต้แนวคิด "กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์"
เพื่อส่งเสริมให้นักวิ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติ ด้วยการใช้อุปกรณ์ Eco Cup การลดขยะ และการเคารพกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ
สำหรับการแข่งขัน Koh Chang Trail 2026 จะมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ 55 กิโลเมตร, 30 กิโลเมตร, 15 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร โดยใช้โรงเรียนบ้านบางเบ้าเป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัย เส้นทางผ่านจุดไฮไลต์สำคัญของเกาะช้าง อาทิ น้ำตกธารมะยม น้ำตกคีรีเพชร จุดชมวิวเขาแหลม วัดสลักเพชร ชายหาดคลองกลอย ซึ่งสะท้อนความงดงามของธรรมชาติทั้งภูเขา ป่าไม้ และทะเลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งในปี 2568 มีนักวิ่งเทรลเข้าร่วม 961 คน และเข้าแข่งขัน 779 คน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Koh Chang Trail 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ run.checkrace.com และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : KOH CHANG TRAIL