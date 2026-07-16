สสจ.กาญจนบุรี อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในชุมชนประชากรข้ามชาติ เสริมความพร้อมพื้นที่ชายแดน

กาญจนบุรี – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชนประชากรข้ามชาติ พัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน และล่ามภาษา ยกระดับระบบเฝ้าระวังโรคและความปลอดภัยด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดน
วันนี้( 16 ก.ค.) นายแพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชนประชากรข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายธีรกริช เหลืองทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไทรโยค เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มประชากรข้ามชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน และจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสาธารณสุข แกนนำสุขภาพชุมชน ล่ามแปลภาษา และผู้แทนชุมชนประชากรข้ามชาติเข้าร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเหตุและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการยกระดับระบบดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน.