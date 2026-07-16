รวบแล้ว! 6 เยาวชนแหกสถานพินิจโคราช สิ้นฤทธิ์ชัยภูมิหลังฉกกระบะ-มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านหนี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-จับได้แล้ว 6 เยาวชนหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เผยก่อเหตุลักรถกระบะ และลักรถจักรยานยนต์ชาวบ้าน หลบหนี สุดท้ายถูกจับตัวได้ที่บ้านลำผักชี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เตรียมส่งตัวกลับสภ.โพธิ์กลาง เย็นวันนี้
ความคืบหน้าเหตุการณ์เยาวชนชายหลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ภายในซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (16 ก.ค.) โดยอาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตูรั้วสถานพินิจฯ แล้วรีบพากันวิ่งสวนออกมาทันที ก่อนจะหลบหนีไปทางทิศตะวันตก
จากการตรวจสอบ พบว่าก่อนก่อเหตุ เยาวชนทั้ง 6 คน ได้วางแผนหลบหนีไว้ล่วงหน้า โดยลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อน แล้วอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืด พากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจฯ ต่อมาเวลาประมาณ 07.00 น. ได้ก่อเหตุลักรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดรถของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่อยู่ห่างจากสถานพินิจฯ ประมาณ 800 เมตร ขับหลบหนีออกจากพื้นที่
มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่า รถคันดังกล่าวใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าอำเภอสูงเนิน ขณะที่อีกกระแสระบุว่า ใช้เส้นทางอำเภอโนนไทย มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเยาวชน 1 คนในนั้น มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 5 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ จึงเชื่อว่า เยาวชนชาวนครราชสีมา น่าจะเป็นผู้นำทางพาเพื่อนที่เป็นชาวชัยภูมิ หลบหนีกลับภูมิลำเนา
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุ ได้เข้าตรวจสอบและสนับสนุนกำลังออกติดตามตัวทันที พร้อมกับประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งจุดสกัดตามเส้นทางหลบหนี และประสานผู้นำชุมชน เพื่อช่วยติดตามตัวเยาวชนทั้ง 6 คนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดบ่ายวันนี้ พ.ต.อ.พัชรดนัย การินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมเยาวชนทั้ง 6 คนได้แล้ว ที่บ้านลำผักชี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ หลังจากก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้หลบหนีต่อ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดชัยภูมิ ติดตามจับกุมตัวไว้ได้ทั้งหมด เบื้องต้นอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเยาวชนทั้ง 6 คน กลับมายัง สภ.โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ท้องที่เกิดเหตุในช่วงเย็นวันนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย