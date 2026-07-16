ลพบุรีชวนเที่ยวงานบุญใหญ่ “ยลถิ่นกกโก ทำบุญใหญ่โต แห่เทียน 9 วัด” 20-26 ก.ค. สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ลพบุรี - เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 9 วัด ประจำปี 2569 ภายใต้โครงการ “ยลถิ่นกกโก ทำบุญใหญ่โต แห่เทียน 9 วัด” ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2569 เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
วันนี้ ( 16 ก.ค.) นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
ภายในงานจะเปิดเส้นทางบุญให้ประชาชนร่วมสักการะและทำบุญกับวัดสำคัญทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ วัดดงน้อย วัดป่าสัก วัดกกโก วัดบ้านไร่ วัดขุนนวน วัดบ้านใหม่ วัดโคกม่วง วัดใหม่จำปาทอง และวัดอัมพวัน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่รวบรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไว้ในพื้นที่เดียว
ตลอด 7 วัน 7 คืน ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความบันเทิงอย่างหลากหลาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหรสพ การประกวดเทพีนางเทียน หรือนางงามเทียนพรรษาจากชุมชนต่าง ๆ รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่
สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ส่วนพิธีแห่เทียนพรรษาถวาย 9 วัด จะมีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ วัดดงน้อย โดยมีขบวนแห่เทียนจากกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกว่า 40 ขบวน สร้างความงดงามตระการตาและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นายก่อภณ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ เนื่องจากในอดีตพระสงฆ์ต้องใช้แสงสว่างจาก เทียนในการประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษา ชาวบ้านจึงร่วมกันถวายเทียน ก่อนจะพัฒนาเป็นต้นเทียนและขบวนแห่เทียนอันวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธา ความสามัคคี และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน