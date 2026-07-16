ระยอง - ประมงระยอง จัดกิจกรรม 'ลงแขก ลงคลอง' วางอวนจับ ปลาหมอคางดำ ในแม่น้ำระยอง บริเวณเจดีย์กลางน้ำ หลังพบการระบาดใน 3 อำเภอ ก่อนส่งให้เรือนจำกลางระยอง ทำน้ำปลาฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 16 ก.ค.) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม'ลงแขก ลงคลอง' วางอวนจับ ปลาหมอคางดำ ในแม่น้ำระยอง บริเวณเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำระยอง อ.เมืองระยอง หลังพบการระบาดใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองระยอง, บ้านฉาง และ อ.แกลง โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง ร่วมลงจับด้วย
นางขนิษฐา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางคำในพื้นที่ว่า อยู่ในระดับปานกลาง ประมาณ 100 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร
" กิจกรรมที่ทำเป็นประจำเดือนละ 1-2 ครั้งคือการกำจัด ปลาหมอคางดำ ออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติใน 3 อำเภอที่พบการระบาด ซึ่ง ปลาหมอคางดำ ที่จับได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อในเรื่องของการทำน้ำปลา ในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางระยอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบในการทำอาหารให้เรือนจำ และสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังก่อนออกสู่ภายนอกได้"
นางขนิษฐา ยังเผยอีกว่าหลังการจัดกิจกรรม 'ลงแขก ลงคลอง' แล้วก็จะมีการปล่อยปลาผู้ล่า คือ ปลากะพง เพื่อให้กินลูกปลาหมอคางดำ ซึ่งจะมีการดำเนินการในเดือน ส.ค.2568 เพื่อสกัด ปลาหมอคางดำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน.