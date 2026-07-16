STeP ผนึก สป.อว.-MTECโชว์ 2 นวัตกรรมต้นแบบตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เชียงใหม่ - อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(STeP) จับมือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) แถลงความสำเร็จผลงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้ "โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า"ประจำปีงบประมาณ 2568 โชว์ 2 นวัตกรรมต้นแบบตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.69 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(STeP) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จัดกิจกรรมแถลงข่าวความสำเร็จผลงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้ "โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า" ประจำปีงบประมาณ 2568 โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สป.อว.ให้การกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ขณะที่นายพิชาติ อินทราวุธ ผู้จัดการทั่วไปอุทยานฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรพินธุ์ จิระพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอุทยานฯ ตลอดจนผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ Exhibition hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว มีการนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบจำนวน 2 โครงการที่ได้รับการพัฒนา ร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ชุดทดสอบสารประกอบโบรอนในน้ำแช่ไม้ไผ่ ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท เชียงใหม่ ไลฟ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด และระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System: RAS) เข้ากับการบำบัดด้วยโอโซนปราศจากยาปฏิชีวนะ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ บริษัท เมดด์คลินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทั้งสองผลงาน ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการนำองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยไปแก้ปัญหาจริงให้ภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการขยายผลในวงกว้าง อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
สำหรับผลงาน "ชุดทดสอบสารประกอบโบรอนในน้ำแช่ไม้ไผ่" โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุรักษ์ อุดมสม หัวหน้าโครงการ จากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมด้วยคณะวิจัยร่วมจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ โดยสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของสารประกอบโบรอนในบ่อแช่ไม้ไผ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ผ่านเทคโนโลยี AI-IoT ที่ช่วยวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพของสารละลาย ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และการถนอมเนื้อไม้อื่น ๆ ได้ในอนาคต
ขณะที่“ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน (RAS) ร่วมกับการบำบัดน้ำด้วยโอโซนปราศจากยาปฏิชีวนะ” เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร. Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำด้วยโอโซนและไมโครบับเบิลเข้ากับระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรค ลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity) และปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในระบบเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวโน้มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของโลก
ด้าน รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทในการเป็นกลไกเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่านับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการผลิต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
โดยความสำเร็จของทั้งสองโครงการในวันนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยได้รับการต่อยอดผ่านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และมีศักยภาพต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ซึ่งอุทยานฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อผลักดันงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบด้านการเกษตร และชลประทาน โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) รวมถึงการประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ สร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2570 โดยคุณธนาภรณ์ โกราษฎร์ วิศวกรอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป