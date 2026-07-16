(คลิป) ระทึก! 6 เยาวชนก่อเหตุแหกสถานพินิจฯโคราช ขโมยกระบะร.ร.ชื่อดังหลบหนี พบรถจอดทิ้งที่ชัยภูมิ ตร.เร่งล่าตัว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก 6 เยาวชน ก่อเหตุแหกสถานพินิจฯโคราช ขโมยรถกระบะโรงเรียนชื่อดังขับหลบหนี พบรถถูกจอดทิ้งที่ จ.ชัยภูมิ ตำรวจเร่งล่าตัว จนท.เผยมีการวางแผนการหลบหนีไว้ล่วงหน้า
วันนี้ (16 ก.ค.69) เมื่อเวลา 05.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุขอกำลังสนับสนุน ติดตามตัวเยาวชนชายที่หลบหนีออกจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ภายในซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบและติดตามตัวทันที
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ซึ่งเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ เปิดเผยว่า ขณะปฏิบัติหน้าที่ มีเยาวชนชายจำนวน 6 คน อาศัยจังหวะที่ครูเวรเปิดประตู วิ่งสวนออกจากประตูสถานพินิจฯ หลบหนีไปทางทิศตะวันตก ตรวจสอบพบว่า เยาวชน 1 คน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 5 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
และมีรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมือหลบหนี เยาวชนทั้ง 6 คนได้วางแผนล่วงหน้า โดยลักลอบตัดลูกกรงห้องควบคุมไว้ก่อน จากนั้น อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านนอกในช่วงเช้ามืด พากันวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจฯ ได้ทั้งหมด
ต่อมา เวลาประมาณ 07.00 น. เยาวชนทั้ง 6 คน ได้ก่อเหตุลักรถกระบะยี่ห้อ อีซูซุ ซึ่งจอดอยู่ภายในโรงจอดรถของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อยู่ห่างจากสถานพินิจฯ ประมาณ 800 เมตร ก่อนขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่ โดยพลเมืองดี แจ้งเบาะแสว่า รถคันดังกล่าวใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าอำเภอสูงเนิน ขณะที่อีกกระแสระบุว่า ใช้เส้นทางอำเภอโนนไทย มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เยาวชนชาวนครราชสีมาเป็นผู้นำทาง พาเพื่อนที่เป็นชาวชัยภูมิหลบหนีกลับภูมิลำเนา และภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง ได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมตั้งจุดสกัดตามเส้นทางหลบหนี รวมถึง ประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามตัวเยาวชนทั้ง 6 คน
ด้าน พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเหตุ ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.พัชรดนัย การินทร์ ผกก.สภ.โพธิ์กลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เร่งกระจายกำลังติดตาม พร้อมประสาน สภ.สูงเนิน และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีเยาวชนคนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้ง ประสานตำรวจจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตรวจพบรถกระบะที่เยาวชนใช้ก่อเหตุและหลบหนีแล้ว ถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวเยาวชนทั้ง 6 คน เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลตามกฎหมาย สำหรับสาเหตุการหลบหนี ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดจากความคิดถึงบ้านหรือมีสาเหตุอื่น เนื่องจากต้องรอควบคุมตัวเยาวชนทั้งหมดกลับมาและสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป