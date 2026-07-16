(คลิป)เปิดหลุมขุดโบราณคดีหาซากกำแพงก่อตั้งเมืองโคราช นายกนครฯเตรียมพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์มนุษย์โบราณ 3,000 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– โคราชเปิดหลุมขุดโบราณคดี“โนนพลล้าน”หาซากกำแพงเมืองโคราช เพื่อสืบค้นหาอายุแท้จริงของการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา หลังปีที่ผ่านมาขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมาก อายุ 2,500 - 1,500 ปี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ขณะนายกฯนครโคราช เตรียมพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มนุษย์โบราณอายุกว่า 3,000 ปี แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางเมือง
วันนี้ ( 16 ก.ค.69 ) ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา , วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ร่วมกันทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดหลุมขุดสำรวจ “โนนพลล้าน”
ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าว มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เมื่อปี 2551 และล่าสุดในปี 2567 ที่ผ่านมา มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมาก ทั้งเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ โดยมีอายุราวๆ 2,500 - 1,500 ปี ซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นหลักฐานยืนยันว่า ที่ตั้งเมืองนครราชสีมาปัจจุบันนี้ เคยมีร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อน ซึ่งหลุมใหม่ที่จะทำการขุดค้น อยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ 200 เมตร และได้มีการกำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ 2 x 10 เมตร โดยจะเริ่มลงมือทำการขุดในวันที่20 กรกฎาคม 2569 - 8 สิงหาคม 2569 นี้
นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กล่าวว่า การขุดค้นในรอบนี้ ยังคงมีความตั้งใจเหมือนกับเมื่อปี 2567 คือ ต้องการที่จะขุดค้นร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมา ว่า มีการก่อตั้งเมื่อใด ซึ่งจากการขุดค้นเมื่อปี 2567 นั้น ไม่เจอฐานรากของกำแพงเมือง เนื่องจากคาดว่า น่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการ จึงทำให้การขุดค้นครั้งที่ 2 ในคราวนี้ มีความตั้งใจจะหาร่องรอยของแนวกำแพงเมืองนครราชสีมา เพื่อนำไปตรวจสอบหาอายุที่แท้จริง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันแสงซินโครตรอนฯ ในการช่วยตรวจหาอายุของกำแพงเมืองนครราชสีมาเดิม
โดยระหว่างการขุดค้นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2569 ทางสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ และอยากดูขั้นตอนการทำงานของนักโบราณคดี สามารถมาติดตามดูได้ที่หลุมขุดค้น
ด้าน นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า การขุดค้นในรอบนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมการตรวจตรวจสอบหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมา ซึ่งหากขุดค้นพบซากกำแพงเมืองเดิม หรือซากกระดูกเพิ่มเติม ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะเตรียมใช้พื้นที่บริเวณ “โนนพลล้าน” นี้ ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองนครราชสีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่า มีประวัติที่มาอย่างไร และเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยใด