กุศลแรง!รพ.กาฬสินธุ์เปิดรับผ่าตัดฟรี ปากแหว่งเพดานโหว่-แผลไฟไหม้

กาฬสินธุ์-รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับโครงการสร้างรอยยิ้ม “พาหมอมารักษาให้ฟรี” เชิญชวนผู้ปกครอง เด็ก ผู้มีความพิการทางร่างกาย “ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้งที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก”ผ่าตัดฟรี วันที่ 3-6 สิงหาคม 2569 นี้ ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 พญ.จารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่าตัดฟรี ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลาน มีความพิการทางร่างกาย เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้งที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เข้ารับการผ่าตัดฟรี
พญ.จารุพรรณกล่าวอีกว่า โครงการผ่าตัดฟรีดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำหมอที่มีความเชี่ยวชาญมารักษาฟรี ดำเนินการระหว่าระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2569 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำการคัดกรองวันที่ 3 สิงหาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 090-9269818 และ 090-9468070
ทั้งนี้ หลังการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ในเด็ก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับประทานอาหาร ช่วยปิดรอยแยก ทำให้ทารกสามารถดูดนมได้เป็นปกติ ลดปัญหาสำลักและเศษอาหารตกค้างในโพรงจมูกพัฒนาการด้านการพูดและการได้ยิน ที่จะช่วยให้โครงสร้างช่องปากสมบูรณ์ ทำให้ฝึกออกเสียงและพูดได้ชัดเจน ลดโอกาสเกิดน้ำคั่งในหูและป้องกันภาวะหูชั้นกลางอักเสบการเรียงตัวของฟันและโครงหน้า ช่วยให้กระดูกขากรรไกรและเพดานปากเติบโตได้รูปทรงที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาฟันเก หรือการสบฟันผิดปกติ รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพ ปรับแต่งรูปทรงของริมฝีปาก สันเหงือก และจมูกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
ขณะที่ในส่วนการผ่าตัดนิ้วติด หรือนิ้วมือหรือนิ้วเท้ายึดติดกัน จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของมือและเท้า ช่วยแยกนิ้วที่ติดกันออกจากกัน ทำให้สามารถหยิบจับสิ่งของ กำ-แบมือ และเดินหรือทรงตัวได้อย่างเป็นปกติการเจริญเติบโตที่สมดุล ป้องกันภาวะกระดูกนิ้วมือผิดรูป หรือการหดรั้งที่อาจเกิดขึ้นตามวัยขณะที่เด็กกำลังเติบโตเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม ลดความกังวลจากความผิดปกติทางร่างกาย ช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
สำหรับการผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นยึดติดหดรั้ง จากไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก มีประโยชน์หลักคือ คืนความยืดหยุ่นและการทำงานของอวัยวะ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาขยับข้อต่อได้เป็นปกติ บรรเทาอาการเจ็บปวดหรือตึงรั้ง และช่วยฟื้นฟูรูปลักษณ์ให้ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานมีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกายดังกล่าว ร่วมโครงการผ่าตัดฟรี และสร้างรอยยิ้มโดยพร้อมเพรียงกัน