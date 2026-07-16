‘ไจก้า’ลงพื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย พรุ่งนี้ นัดส่องปมเหมืองพม่าก่อมลพิษข้ามพรมแดน-น้ำกกปนเปื้อน

เชียงราย – ‘ไจก้า(JICA)’ส่งทีมงานลงพื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย..วางโปรมแกรมตามส่องปัญหาเหมืองแร่ในเมียนมาก่อมลพิษข้ามพรมแดน-ปมน้ำกกปนเปื้อน ด้านนักวิชาการ-ตัวแทนผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ใช้น้ำ/ชาวประมง นัดเปิดเวทีเสวนา-หารือผู้ว่าฯกปภ. ยัน ส.ส.ทั้งจังหวัด ดันย้ายแห่งน้ำดิบผลิตประปาหนีสารพิษ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า (JICA) ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เข้าแก้ไขปัญหามลพิษและสารปนเปื้อนจากโลหะหนักข้ามพรมแดนในประเทศไทย กำหนดเดินทางลงพื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย ระหว่างวันที่ 16–17 ก.ค.2569 เพื่อดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านศาลากลาง จ.เชียงราย รวมทั้งเข้าหารือกับผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ขณะที่เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง ได้เตรียมจัดเวทีเสวนาเรื่อง "สถานการณ์ปัญหาแม่น้ำกก สาย รวก โขง ปนเปื้อนและผลกระทบ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระรัตนปัญญาญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ซึ่งเวทีนี้ ดร.สืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มผู้ประกอบการหาดเชียงราย กลุ่มชาวประมง กลุ่มเกษตรกรลุ่มแม่น้ำสายและแม่น้ำกก และตัวแทนประชาชน อ.เชียงของ จะร่วมให้ข้อมูลเพื่อแจ้งสังคมถึงปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำสายหลักอันเกิดจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่อยู่ใกล้แม่น้ำที่ไหลผ่าน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย
นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการย้ายแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาของ จ.เชียงราย เพื่อทดแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำกก สาย รวก และโขง โดยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ ส.ส.ธนรัช จงสุทธานามณี ส.ส.มลธิชา ไชยบาล ส.ส.ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ว.มณีรัตน์ เขมะวงศ์ และ ส.ว.พละวัต ตันศิริ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป.