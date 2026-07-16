สลด! เก๋งชนประสานงารถรับส่ง นร. อดีต ผญบ.วัย 61 ดับ-เด็กนักเรียน/คนขับรถตู้ เจ็บ

พิษณุโลก - สลดคาถนนสายบึงพระ-วังน้ำใส พิษณุโลกเมืองสองแคว..เก๋งชนประสานงารถตู้รับส่งนักเรียน อดีต ผญบ.วัย 60 เศษ คนขับเก๋งดับคาพวงมาลัย ขณะที่เด็กนักเรียน-คนขับรถตู้ เจ็บอีก 2 ราย
วันนี้ (16 ก.ค.) ร.ต.อ.หญิง รวิพร อินขำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ เสียชีวิต บนถนนสายบึงพระ-วังน้ำใส หมู่ 6 ตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จึงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก แพทย์เวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Nissan Tida สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน กธ 7390 พิษณุโลก ภายในรถพบคนขับ ทราบชื่อต่อมาคือ นายถนอม ทับทิม อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 6 ตำบลแม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลแม่ระกา) เสียชีวิตคาที่ สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก ได้นำร่างออกจากตัวรถส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
และพบรถตู้ยี่ห้อ Toyota สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน นข 5195 พิษณุโลก ซึ่งมีผู้ได้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นคนขับรถยนต์ตู้ 1 ราย และนักเรียน 1 ราย กู้ชีพกู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อย่างเร่งด่วน
ร.ต.อ.หญิง รวิพร อินขำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการชนประสานงาอย่างรุนแรงทำให้ผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบวงจรปิดในเส้นทางว่าอุบัติเหตุเกิดได้อย่างไร และรอสอบปากคำญาติ ของนายถนอม ผู้เสียชีวิต ว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ เพื่อประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอน