อุกอาจ! ปธ.ปางช้างดังเชียงใหม่ร้องถึงนายกฯ-ตั้งค่าหัวครึ่งแสน ล่ากลุ่มชายฉกรรจ์ตั้งด่านลอย อุ้มคนงานซ้อมปางตาย

เชียงใหม่ - อุกอาจเหิมเกริมเกิน..ปธ.ปางช้างดังเชียงใหม่โพสต์สนั่นเฟซฯ-ร้องถึงนายกฯ รมว.ยุติธรรม ยัน สตช. พร้อมตั้งค่าหัว 50,000 บาท ล่ากลุ่มชายฉกรรจ์ตั้งด่านลอยบนถนนสายแม่ตะมาน-แม่แตง ดักอุ้มคนงานปางช้างขึ้นท้ายกระบะ ก่อนพบสภาพเหมือนถูกซ้อมสลบทิ้งพงหญ้าข้างทาง ล่าสุดอาการยังโคม่าสมองบวม-เลือดคั่ง แพทย์ต้องผ่าตัด
นางแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานศูนย์ภิบาลช้างภาคเหนือ และผู้ก่อตั้งเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ ปาร์ค ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เร่งรัดตรวจสอบกรณีคนงานดูแลสัตว์ของปางช้างถูกกลุ่มชายฉกรรจ์นับสิบคนอ้างตัวตั้งด่านลอย ดักอุ้มขึ้นรถกระบะไปทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสปางตายและอยู่ในอาการโคม่า ก่อนนำร่างมาโยนทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างทาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 22.22 น. โดยมีพยานเห็นเหตุการณ์ระบุว่า นายทุนอิ (Tun Ei) อายุ 36 ปี ซึ่งเป็นคนงานดูแลสัตว์ของเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ ปาร์ค ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์มากกว่า 10 คน ที่ตั้งด่านลอยโดยไม่มีป้ายแสดงตนชัดเจน บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.กื๊ดช้าง 2 ถนนสายบ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ บังคับให้ขึ้นรถกระบะอย่างไม่เต็มใจ พร้อมทั้งยกจักยานยนต์ฮอนด้า เวฟ ของผู้เสียหายขึ้นรถกระบะอีกคันแล้วเร่งเครื่องออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
ต่อมาในเวลาประมาณ 22.52 น. กลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียหายที่กำลังเดินทางกลับบ้าน ได้บังเอิญพบรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีบรอนซ์ ขับผ่านหมู่บ้านกึ๊ดช้าง โดยสังเกตเห็นนายทุนอินั่งอยู่ท้ายกระบะและพยายามลุกขึ้นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างสุดชีวิต ขณะเดียวกันมีรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว อีกคันหนึ่ง บรรทุกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายขับตามประกบมาติดๆ ก่อนที่รถทั้งสองคันจะเร่งความเร็วหนีไป
ซึ่งในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว นายทุนอิยังคงพยายามใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อหาน้องชายเป็นระยะ เพื่อบอกพิกัดว่ารถกำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านปางไม้แดง และนัดแนะให้ไปพบที่สะพานหมู่บ้านกึ๊ดช้าง ก่อนที่สัญญาณโทรศัพท์จะขาดหายไปในที่สุด
จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น.ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบต.บ้านช้าง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบร่างของนายทุนอินอนสลบไสลอยู่ในพงหญ้าริมถนน ในสภาพศีรษะพาดอยู่บนขอบทาง ใบหน้าบวมช้ำอย่างรุนแรง มีคราบเลือดแห้งเกรอะกรังติดอยู่ตามปาก จมูก และหู ซึ่งคาดว่าผู้เสียหายพยายามตะเกียกตะกายคลานออกมาจากพงหญ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจนกระทั่งหมดสติไป
ปัจจุบันนายทุนอิยังคงอยู่ในอาการโคม่าขั้นวิกฤต สมองบวมอย่างรุนแรง และมีเลือดออกตามช่องทางต่างๆ แพทย์ต้องเร่งทำการผ่าตัดด่วนเพื่อนำเลือดคั่งออกจากสมองและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ในห้องไอซียู
นางแสงเดือน ชัยเลิศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จุดเกิดเหตุดังกล่าวมักจะมีการตั้งด่านลอยในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่แสดงบัตรประจำตัว ไม่มีป้ายบอกด่านตรวจเด่นชัด บางครั้งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ แต่บางครั้งกลับสวมชุดธรรมดาหรือปิดบังใบหน้ามิดชิด ซึ่งตนก็เคยเจอกับเหตุการณ์คุกคามในลักษณะนี้มาแล้วหลายหน
ล่าสุดครอบครัวของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ขณะผู้เสียหายนั่งอยู่ท้ายกระบะและรถจักรยานยนต์ที่ถูกขนย้าย เพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้เร่งแกะรอยล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งรัดคดีและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว นางแสงเดือนได้ประกาศมอบรางวัลนำจับจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ผู้ที่สามารถให้เบาะแสหรือข้อมูลของรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีบรอนซ์ และรถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว ที่ขับผ่านเส้นทางแม่ตะมาน-เมืองกื๊ด ในช่วงเวลา 21.00-23.00 น. รวมถึงเส้นทางเมืองกื๊ด-บ้านช้าง-ปางไม้แดง ช่วงเวลา 23.00-02.00 น. ของคืนวันที่ 14 กรกฎาคม 2569
สำหรับประชาชนท่านใดที่มีเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์อุกอาจในครั้งนี้ หรือเคยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-8656-6685 ตลอด 24 ชั่วโมง