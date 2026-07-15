ตร.ทล.กาญจน์สนธิกำลังหลายฝ่าย ไล่ล่ากระบะซุกแรงงานเถื่อนเมียนมา 10 ราย จับผู้นำพาชาวไทยได้ที่วังด้ง

กาญจนบุรี - ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีร่วม ตชด. ทหาร และ สภ.ลาดหญ้า ไล่สกัดรถกระบะต้องสงสัยขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังคนขับเร่งเครื่องหลบหนี ก่อนถูกจับได้พร้อมแรงงานเมียนมา 10 คน ซุกทั้งในห้องโดยสารและใต้ผ้าใบบริเวณกระบะท้าย
วันนี้ ( 15 ก.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สั่งการให้ชุดปฏิบัติการตำรวจทางหลวง ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนชุด ชปข./ขปส. กก.ตชด.13 ตำรวจ สภ.ลาดหญ้า และทหารชุด ชป.ขว. กกล.สุรสีห์ พล.ร.9 วางแผนสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการใช้รถกระบะโตโยต้า 4 ประตู สีขาว เป็นพาหนะลำเลียงแรงงานเข้าพื้นที่ตอนใน
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร วิ่งอยู่บนถนนทางหลวงชนบท กจ.3021 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณให้หยุดตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับติดตามอย่างกระชั้นชิด ก่อนสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่ตำบลวังด้ง
จากการตรวจค้นพบคนขับคือ “นายนิด” อายุ 48 ปี ชาวตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งแออัดในห้องโดยสาร และอีกส่วนหนึ่งนอนซ่อนตัวอยู่บริเวณกระบะท้ายที่ถูกคลุมด้วยผ้าใบ รวมทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน และหญิง 6 คน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่ สภ.ลาดหญ้า พร้อมยึดรถกระบะไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวนผ่านล่าม แรงงานชาวเมียนมาทั้ง 10 คนไม่มีเอกสารแสดงตน และให้การว่า ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จากนั้นไปหลบซ่อนรอรถมารับในพื้นที่บ้านจงอั่ว ตำบลปรังเผล เพื่อเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี
โดยเสียค่าเดินทางคนละประมาณ 14,000-18,000 บาท
ด้านนายนิดให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชื่อ “นายธน” ให้ไปรับแรงงานทั้ง 10 คนในสวนยางพาราพื้นที่บ้านจงอั่ว แล้วนำไปส่งจุดนัดหมายในตำบลวังด้ง หากสำเร็จจะได้ค่าจ้าง 7,000 บาท โดยระหว่างทางนายธนจะโทรศัพท์แจ้งความเคลื่อนไหวของด่านตรวจให้ทราบตลอด เพื่อหลบเลี่ยงเส้นทางหลัก แต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนถึงจุดหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายนิด ในความผิดฐาน “ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วยประการใด ๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้พ้นจากการจับกุม” ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 10 คน ถูกดำเนินคดีฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป