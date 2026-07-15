กรมโยธาฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จัดทำผังนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางกรอบพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

พระนครศรีอยุธยา - กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนกว่า 400 คน เพื่อกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ การอนุรักษ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดในระยะยาว
วันนี้ ( 15 ก.ค.) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 โดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางสาววิชัญญา บำรุงชล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน ที่ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 400 คน รวมทั้งเปิดให้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง และกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดให้ครอบคลุม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การกำหนดกรอบการพัฒนาจังหวัดอย่างสมดุลและยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมืองระบุว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรอบนโยบายด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และสามารถถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
นายเดชาธร กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จังหวัดยังมีบทเรียนสำคัญจากมหาอุทกภัยปี 2554 จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และลดผลกระทบจากภัยพิบัติในอนาคต
สำหรับผังนโยบายระดับจังหวัด จะมีลักษณะเป็นการกำหนด Zoning หรือการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกโลก หรือพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนสนับสนุนการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อม และการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากโครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปี และยังมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกหลายครั้ง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนนำไปจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการจัดทำผังเมืองรวมและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
ด้านนางสาววิชัญญา กล่าวว่า ผังนโยบายระดับจังหวัดเปรียบเสมือน “แผนแม่บท” ในการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ โดยจะประกอบด้วยแผนผังสำคัญ 12 ด้าน อาทิ การจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้บริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโครงการ หรือที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อเสนอแนะทั้งหมดมาประมวลและใช้ประกอบการจัดทำผังนโยบาย
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองย้ำว่า การจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเป็นไปตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเชื่อว่าความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้การวางผังสะท้อนสภาพพื้นที่และความต้องการที่แท้จริง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอนาคต.