หนุ่มเสพยาคลั่ง-หึงเมียกลับบ้านผิดเวลา รัวปืนระบายอารมณ์จนชาวบ้านผวา พอ ตร.ไล่จับยิงใส่ซ้ำ

ลำพูน – หนุ่มลำพูนเสพยา-ดื่มเหล้า คลั่ง..หึงเมียสาวโรงงานนิคมฯ กลับบ้านผิดเวลา-หายไปกับเพื่อนที่มักเอายาบ้ามาให้บ่อยครั้ง คว้าปืน .38 รัวยิงสนั่นระบายอารมณ์จนชาวบ้านผวา แจ้ง ตร.ระงับเหตุ ยังวิ่งหนีแถมยิงใส่ระหว่างชุดสืบไล่จับซ้ำ ก่อนโดนรวบ
วันนี้(15 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองลำพูน ได้รับแจ้งเหตุชายคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืน ยิงภายในบ้านพักจำนวนหลายนัด ในพื้นที่บ้านร่องเชี่ยว หมู่ 3 ตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน เกรงจะเกิดเหตุร้าย จึงรายงานให้ พ.ต.อ.สำเร็จ สามสีทอง ผกก.สภ.เมืองลำพูน ก่อนนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
เบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดคือนายมนัสวุฒิ อายุ 34 ปี ซึ่งเคยมีประวัติเคยต้องโทษหลายคดี เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งหลบหนีไปด้านหลังวัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อ.เมืองลำพูน
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองลำพูน จึงวิ่งไล่ตามไล่ล่ากันบริเวณสวนลำไยด้านหลังวัด และได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด จนทำให้ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงหวาดกลัว กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไล่ล่าจนกระชั้นชิด และควบคุมตัวได้ในที่สุด
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายมนัสวุฒิ ให้การว่า เกิดอาการเครียดจัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องหึงหวงกับเมีย โดยก่อนหน้านั้นตนสงสัยว่าเมียจะปันใจให้ชายอื่น เพราะทำงานเป็นสาวโรงงานที่โรงงานแห่งหนึ่งย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มักจะกลับบ้านไม่ตรงเวลา-หายไปบ่อยๆ โทรหาก็ไม่ค่อยรับสาย
ประกอบกับเพื่อนชายที่มักจะแวะมาหาตนก็จะเอายาบ้ามาให้ฟรีๆบ่อยครั้งเพื่อให้ตนเสพ และมักจะหายไปพร้อมกับเมียตนบ่อยครั้ง จนเกิดความสงสัย จึงโทรตามโทรจิกตอนเวลาหลังเลิกงาน ก่อนหน้านั้น 2 วันตนได้เสพยาบ้าไปจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นตนก็ดื่มเหล้าทุกวันเพราะเครียด ไม่รู้จะหาทางออกหรือแก้ปัญหาอย่างไร จึงหยิบปืนสั้นแบบลูกโม่ .38 พร้อมกระสุนจำนวน 1 กล่อง ออกมายิงระบายอารมณ์ดังกล่าว
หลังควบคุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขันขืนเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในความครอบครอง ส่วนคดีอื่นๆกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกครั้ง