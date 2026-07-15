ศุลกากรแหลมฉบังผนึก 5 หน่วยงาน สกัดส่งออกช่อดอกกัญชา-นำเข้าผงกระท่อมเถื่อน ยึดของกลางกว่า 17.8 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สนธิกำลังตำรวจ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข เปิดตรวจตู้สินค้าต้องสงสัย 3 ตู้ หลังวิเคราะห์ความเสี่ยง พบลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาปะปนสินค้าไป เนเธอร์แลนด์ และตุรกี รวมกว่า 1.5 ตัน พร้อมตรวจพบการนำเข้าผงกระท่อมจากอินโดนีเซียโดยไม่มีใบอนุญาต มูลค่ารวมกว่า 17.8 ล้านบาท
วันนี้( 15 ก.ค.) นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ร่วมเปิดตรวจตู้สินค้าต้องสงสัย หลังได้รับข้อมูลข่าวสารและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าควบคุมโดยผิดกฎหมาย
ผลการตรวจสอบพบว่า ตู้สินค้าส่งออกจำนวน 2 ตู้ มีการสำแดงสินค้าเป็นสินค้าอื่นเพื่ออำพรางการส่งออก "ช่อดอกกัญชา" ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ตู้แรกสำแดงสินค้าเป็น ถุงมือยาง ปลายทางประเทศตุรกี จำนวน 15 พาเลท น้ำหนักรวมประมาณ 18,000 กิโลกรัม ตรวจพบช่อดอกกัญชาซุกซ่อนอยู่จำนวน 3 พาเลท น้ำหนักสุทธิ 350 กิโลกรัม บรรจุ 175 หีบห่อ มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาท
ส่วนตู้ที่สองสำแดงสินค้าเป็น ปลอกหมอนและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 157 หีบห่อ น้ำหนักรวม 9,002.5 กิโลกรัม ตรวจพบช่อดอกกัญชาน้ำหนักสุทธิ 1,160 กิโลกรัม จำนวน 1,160 หีบห่อ มูลค่าประมาณ 11.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เปิดตรวจ ตู้สินค้านำเข้าอีก 1 ตู้ ซึ่งใบตราส่งสินค้า (B/L) ระบุว่าเป็น ผงกระท่อม (Mitragyna speciosa) นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1,120 หีบห่อ น้ำหนักประมาณ 27,000 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า ตามที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.7 ล้านบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้อายัดของกลางทั้งหมด พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และขยายผลสืบสวนถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุม เพื่อป้องกันการกระทำผิดและสร้างความเข้มงวดในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศผ่านท่าเรือแหลมฉบังต่อไป.