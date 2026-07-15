ตชด.326-ชุดสืบภูซาง ปิดล้อมรวบหนุ่มเชียงราย ควบเก๋งซุกยาบ้าจ่อส่งเครือข่ายพะเยา

พะเยา - ตำรวจ ตชด.326 สนธิกำลังชุดสืบภูซาง ปิดล้อม-สกัดจับหนุ่มเชียงราย ควบเก๋งบึ่งหนี จนท. สุดท้ายไม่รอด พบ ขนยาบ้าซุกท้ายรถพร้อมปืนจุด 22 บอกรับจ้างส่งเครือข่ายภูซาง แลก 1 หมื่น ได้ค่าน้ำมันล่วงหน้าแค่ 2,000 บาท
วันนี้(15 ก.ค.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ภูซาง สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 326 เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติด จับกุมชายชาวเชียงรายพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด และอาวุธปืนยาวขนาด .22 อีก 1 กระบอก หลังขับรถเก๋งลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่อำเภอภูซาง
ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหารายนี้มีขึ้นหลัง ว่าที่ พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผู้กำกับการ ตชด.32, พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน รอง ผกก.หน่วย ร้อย ตชด.326 และ พ.ต.ท.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์ ผู้บังคับกองร้อย ตชด.326 สั่งการให้ ร.ต.อ.จิรัฏฐวิชญ์ อินต๊ะสาน หัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด.326 ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ภูซาง ลงพื้นที่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด
กระทั่งช่วงเย็นที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าสกัดรถเก๋งสีดำ ทะเบียนจังหวัดเชียงราย บริเวณถนนสาธารณะ บ้านคอดยาว หมู่ 10 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง ขณะคนขับพยายามเร่งเครื่องหลบหนี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมและจับกุมไว้ได้
จากการตรวจค้นพบกระสอบฟางขนาดใหญ่ซุกอยู่ท้ายรถ ภายในบรรจุยาบ้าห่อพลาสติกสีดำ จำนวน 100 ห่อ รวมประมาณ 200,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกรด CZ ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก พร้อมทะเบียนอาวุธปืน จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวคนขับ ทราบชื่อต่อมาคือ นายประกอบ อายุ 38 ปี ชาวตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย แจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาท ให้ขนยาบ้าจากอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มาส่งให้เครือข่ายในพื้นที่อำเภอภูซาง โดยได้รับเงินล่วงหน้าเพียง 2,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน ส่วนค่าจ้างที่เหลือจะได้รับเมื่อส่งของถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ยังนำกำลังเข้าตรวจค้นต่อเนื่องที่บ้านพักของผู้ต้องหาในพื้นที่ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.