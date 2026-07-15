น้ำป่าซัดคอสะพานบ้านแพรกตะลุยขาด! รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ ลงพื้นที่ด่วน เร่งติดตั้งสะพานแบร์ลีย์ช่วยชาวบ้าน

ประจวบคีรีขันธ์ – ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่ากัดเซาะคอสะพานบ้านแพรกตะลุย อ.ปราณบุรี จนถนนทรุดเป็นโพรงขนาดใหญ่ รถสัญจรผ่านไม่ได้ รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สั่งปิดสะพาน เร่งประสานติดตั้งสะพานแบร์ลีย์ พร้อมสำรวจจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดป้องกันเหตุซ้ำ
นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบริเวณสะพานบ้านแพรกตะลุย หมู่ 6 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอปราณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
รายงานระบุว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พื้นที่ตำบลเขาจ้าวมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ส่งผลให้น้ำป่าจากคลองแพรกตะลุยไหลเชี่ยวผ่านสะพาน กัดเซาะบริเวณหูช้างและคอสะพาน จนถนนทรุดตัวเป็นโพรงยาวประมาณ 6 เมตร ส่งผลกระทบต่อการสัญจรระหว่างบ้านแพรกตะลุย บ้านโป่งไผ่ และบ้านป่าหมาก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานคอนกรีต ความยาว 24 เมตร กว้าง 8 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว และเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรเป็นประจำ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราว พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสี่ยงทั่วพื้นที่ รวมถึงเร่งกำจัดเศษไม้ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝนตกหนักในระยะต่อไป
นอกจากนี้ จังหวัดได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอสนับสนุน สะพานแบร์ลีย์ มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมย้ำห้ามรถทุกชนิดใช้สะพานที่ได้รับความเสียหาย จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบและประกาศให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย.