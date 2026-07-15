“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ยังไม่หมดหวัง “แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.นี้ ผลพิจารณาขอความเป็นธรรมจาก กมธ.การกฎหมายฯ จะช่วยให้คดีการเสียชีวิตของลูกชายคืบหน้าไม่มากก็น้อย หลังที่ผ่านมาเคยทำหนังสือถึงทั้ง ผบ.ตร. และกมธ.ตำรวจ แต่ได้รับเพียงการเพิกเฉย
จากกรณีที่ นางสุกัลยาและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ แม่และพ่อของ "น้องเมย" นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกรุ่นพี่ทำร้ายจากการสั่งธำรงวินัยภายในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 จนนำไปสู่การชันสูตรและสืบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา
เพื่อขอให้คณะ กมธ.พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็นที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกชายคือ 1.การสูญหายของอวัยวะสำคัญหลายชิ้น โดยเฉพาะ“หัวใจ” ที่ถือเป็นหลักฐานสำคัญของการชี้ชัดว่า “น้องเมย”ถูกทำร้าย หรือ หัวใจวายตายจริง ตามผลการชันสูตรและผลการสอบสวนของคณะกรรมการ กองทัพไทย ที่ระบุว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งทางครอบครัวได้แจ้งความไว้ที่ สภ.พญาไทย นานถึง 9 ปีแต่คดีกับไม่มีความคืบหน้า
2.การปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ในกองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร ที่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยให้ลูกชายของตนเองชักตายต่อหน้าต่อตา
รวมทั้งเรื่องการพิจารณาจริยธรรมในการทำงานของรุ่นพี่ในคดีทำร้ายร่างกาย “น้องเมย” ที่ศาลทหารชั้นฎีกา ได้อ่านคำพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2568 ให้จำคุก 4 เดือน 16 วัน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี เพราะจำเลยไม่เคยได้รับโทษ การลงโทษไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ให้จำเลยปรับปรุงตัวรับราชการรับใช้ชาติต่อไปจะเป็นประโยชน์มากกว่า
จนทำให้ขณะนี้รุ่นพี่รายดังกล่าวมียศทางราชการถึง ร.ต.อ.และ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลายครั้งเพื่อให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาหรือตอบกลับ เช่นเดียวกับการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไม่ยัง คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร แต่ก็ได้รับการเพิกเฉยเช่นกันนั้น
วันนี้ ( 15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสุกัลยา ตัญกาญจน์ ว่าหลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน ว่าจะแจ้งผลสรุปจากข้อร้องเรียนให้ทราบในวันที่ 23 ก.ค.นี้ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ตนเองมีความเชื่อมั่นว่า การเสียชีวิตของ “น้องเมย” จะมีความคืบหน้าในทางคดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเชื่อว่า กมธ.ชุดดังกล่าว จะเป็นขอนไม้ที่ช่วยให้ครอบครัวของตนเอง สามารถหลุดผลจากข้อสงสัยเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อย
และในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ตนเองและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ จะเดินทางออกจาก จ.ชลบุรี พร้อมทนายความ ตั้งแต่เช้าเพื่อไปฟังคำตอบ