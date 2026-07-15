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“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ศูนย์ข่าวศรีราชา ยังไม่หมดหวัง “แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.นี้ ผลพิจารณาขอความเป็นธรรมจาก กมธ.การกฎหมายฯ จะช่วยให้คดีการเสียชีวิตของลูกชายคืบหน้าไม่มากก็น้อย หลังที่ผ่านมาเคยทำหนังสือถึงทั้ง ผบ.ตร. และกมธ.ตำรวจ แต่ได้รับเพียงการเพิกเฉย

จากกรณีที่ นางสุกัลยาและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ แม่และพ่อของ "น้องเมย" นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกรุ่นพี่ทำร้ายจากการสั่งธำรงวินัยภายในโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 จนนำไปสู่การชันสูตรและสืบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา

เพื่อขอให้คณะ กมธ.พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็นที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกชายคือ 1.การสูญหายของอวัยวะสำคัญหลายชิ้น โดยเฉพาะ“หัวใจ” ที่ถือเป็นหลักฐานสำคัญของการชี้ชัดว่า “น้องเมย”ถูกทำร้าย หรือ หัวใจวายตายจริง ตามผลการชันสูตรและผลการสอบสวนของคณะกรรมการ กองทัพไทย ที่ระบุว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งทางครอบครัวได้แจ้งความไว้ที่ สภ.พญาไทย นานถึง 9 ปีแต่คดีกับไม่มีความคืบหน้า

2.การปฏิบัติหน้าที่ของ แพทย์ในกองแพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร ที่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปล่อยให้ลูกชายของตนเองชักตายต่อหน้าต่อตา

รวมทั้งเรื่องการพิจารณาจริยธรรมในการทำงานของรุ่นพี่ในคดีทำร้ายร่างกาย “น้องเมย” ที่ศาลทหารชั้นฎีกา ได้อ่านคำพิพากษาคดีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2568 ให้จำคุก 4 เดือน 16 วัน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี เพราะจำเลยไม่เคยได้รับโทษ การลงโทษไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ให้จำเลยปรับปรุงตัวรับราชการรับใช้ชาติต่อไปจะเป็นประโยชน์มากกว่า

จนทำให้ขณะนี้รุ่นพี่รายดังกล่าวมียศทางราชการถึง ร.ต.อ.และ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลายครั้งเพื่อให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณาหรือตอบกลับ เช่นเดียวกับการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไม่ยัง คณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฏร แต่ก็ได้รับการเพิกเฉยเช่นกันนั้น


วันนี้ ( 15 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นางสุกัลยา ตัญกาญจน์ ว่าหลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธมนุษยชน ว่าจะแจ้งผลสรุปจากข้อร้องเรียนให้ทราบในวันที่ 23 ก.ค.นี้ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ตนเองมีความเชื่อมั่นว่า การเสียชีวิตของ “น้องเมย” จะมีความคืบหน้าในทางคดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเชื่อว่า กมธ.ชุดดังกล่าว จะเป็นขอนไม้ที่ช่วยให้ครอบครัวของตนเอง สามารถหลุดผลจากข้อสงสัยเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อย

และในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ตนเองและนายพิเชษฐ์ ตัญกาญจน์ จะเดินทางออกจาก จ.ชลบุรี พร้อมทนายความ ตั้งแต่เช้าเพื่อไปฟังคำตอบ






“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม
“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม
“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม
“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม
“แม่น้องเมย” เชื่อมั่น 23 ก.ค.คดีการเสียชีวิตของลูกชายขยับหลัง กมธ.กฏหมาย นัดฟังผลพิจารณาขอความเป็นธรรม