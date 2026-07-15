IRPC คว้ารองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 41 ชูแนวคิด Wellness สู่ความยั่งยืน

ระยอง - IRPC คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2569 ประเภทปฏิทินตั้งโต๊ะ ด้านจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม จากผลงาน "The Wellness Reboot : วิถีชีวิตที่ดี สร้างความสุขที่ยั่งยืน" สะท้อนแนวคิดการดูแลสุขภาวะควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวชนิดา สัณหกร ผู้จัดการอาวุโส บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2569 " จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ภายใต้แนวคิด "The Wellness Reboot : วิถีชีวิตที่ดี สร้างความสุขที่ยั่งยืน" ซึ่งนำเสนอแนวคิดการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และสะท้อนบทบาทของ IRPC ในการสร้างคุณค่าร่วมด้านคุณภาพชีวิต การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสื่อองค์กรที่มีคุณภาพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ IRPC ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน" เพื่อร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ.