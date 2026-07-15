ทหารพราน ยังคงลาดตระเวนเข้มแนวชายแดนสระแก้วสร้างความมั่นใจประชาชน

สระแก้ว- ทหารพราน กองกำลังเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ยังคงลาดตระเวนเข้มแนวชายแดนสระแก้ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย สร้างความมั่นใจประชาชน
วันนี้ ( 15 ก.ค.)กองกำลังบูรพา ยังคงเดินหน้าเสริมความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ซึ่ง กองกำลังบูรพา โดยกองกำลังเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่ 1203 นำโดย ร.อ.อัสดร ด้วงพิลา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1203 พร้อมกำลังพล ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เป้าหมายตามแนวชายแดน
การลาดตระเวนครั้งนี้ดำเนินการบริเวณแนวริมคลองในพื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย.ทพ.1203 บริเวณพิกัดบ้านโนนสังข์ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบเข้า–ออกประเทศ หรือกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
โดยกำลังพล ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด ทั้งตามแนวริมคลอง เส้นทางสัญจร จุดเสี่ยง และพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมสังเกตความเคลื่อนไหวของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งเป็นการแสดงกำลังและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ผลการปฏิบัติไม่พบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไม่พบการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งไม่พบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยแต่อย่างใด สถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา และกองกำลังเฉพาะกิจอรัญประเทศ ยังคงดำเนินมาตรการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การกระทำผิดกฎหมายข้ามแดน การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี ตลอดจนการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างเข้มงวด