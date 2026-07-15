จ่อขึ้นบัญชีดำซ้ำ! ศาลออกหมายจับ-ตร.คุมตัว “สาวจีนจอมป่วน” หยุมหัวแม่ลูกอ่อนกลางเมืองปาย

แม่ฮ่องสอน - ศาลอนุมัติหมายจับ-ตำรวจคุมตัวดำเนินคดีแล้ว.. “สาวจีนจอมป่วน” หยุมหัว-กระชากผมแม่ลูกอ่อนกลางเมืองปายโดยไม่ทราบสาเหตุ เผยอยู่ปายมานาน ป่วนชาวบ้านหลายครั้งจนระอากันทั้งเมือง
ความคืบหน้ากรณีหญิงชาวจีนรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้มือดึงผมหญิงไทย ขณะกำลังอุ้มลูกอยู่บริเวณหน้าร้านขายยาแหลมทองเภสัช ในตัวเมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเจ้าของร้านขายยาเป็นพยานในเหตุการณ์ และมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ค.) พ.ต.อ.ภาสวิน แก้วต่าย ผกก.สภ.ปาย เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ได้อนุมัติออกหมายจับหญิงชาวจีนรายดังกล่าวแล้ว ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน สภ.ปาย จากเอกสารหมายจับ ระบุว่า ผู้ต้องหาคือ นางสาวซู ฉี สัญชาติจีน กระทำความผิดในข้อหา “ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ” เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และอาจก่อเหตุอันตรายประการอื่น จึงอนุมัติให้ออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ เจ้าของร้านขายยาเปิดเผยว่า เหตุเกิดขณะหญิงไทยกำลังอุ้มลูกอยู่หน้าร้าน ก่อนหญิงชาวจีนเดินเข้ามาและดึงผมผู้เสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านและสามีผู้เสียหายพยายามติดตามตัว แต่หญิงคนดังกล่าวหลบหนีไปได้ ก่อนแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่ามีคลิปจากกล้องวงจรปิดและพร้อมมอบเป็นพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ หลังมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายอ้างว่า หญิงชาวจีนรายนี้อยู่ในเมืองปายมานานแล้ว และเคยมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่มาก่อน จนเป็นที่เอือมระอาของคนในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ โดยตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยผู้ต้องหามีสิทธิร้องขอใช้ทนายความได้ตามกฎหมาย ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเตรียมผลักดันกลับประเทศพร้อมขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลต้องห้ามต่อไป