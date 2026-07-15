"พีมูฟ" บุกศาลากลางเชียงใหม่ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิชาวบ้าน ทบทวนเลิกโฉนดชุมชน-ยุบธนาคารที่ดิน

เชียงใหม่ - กลุ่มพีมูฟนำมวลชนบุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ส่งถึง "อนุทิน" นายกรัฐมนตรี จี้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิที่ดินของประชาชน ทบทวนยกเลิกโฉนดชุมชนและการยุติบทบาทธนาคารที่ดิน รวมทั้งประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม
วันนี้ (15 ก.ค. 69) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเครือข่ายประชาชนภายใต้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) พร้อมตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมตัวชุมนุมและยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน สิทธิชุมชน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้ชุมนุม โดยมี นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับหนังสือจากผู้ชุมนุม พร้อมทั้งกล่าวว่า จะดำเนินการรับเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับประกันว่าหนังสือฉบับนี้จะส่งถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป
ในแถลงการณ์ พีมูฟระบุว่า การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อหลักประกันด้านสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการเตรียมยุติบทบาทของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ที่อาจกระทบต่อประชาชนจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนได้รับผลกระทบจากการยกเลิกนโยบายโฉนดชุมชนไม่น้อยกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ และหากยุติภารกิจของ บจธ. จะส่งผลต่อเกษตรกรและผู้ยากจนกว่า 5,000 ครัวเรือน ที่ยังรอการจัดสรรและเข้าถึงที่ดินทำกิน
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังกล่าวถึงกรณีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ซึ่งประชาชนเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา รวมถึงเหตุการณ์ การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ต่อประชาชนเครือข่ายปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องปัญหาการปนเปื้อนในแม่น้ำจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาสารพิษ โดยระบุว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และสะท้อนถึงการใช้อำนาจรัฐที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ทั้งนี้ พีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. เร่งกำหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดการปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม
2. ทบทวนการยุติภารกิจของ บจธ. และขยายระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน
3. เร่งจัดสรรที่ดินหรือออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนที่รอคอยอย่างเป็นธรรม
4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ใช้กำลังกับผู้ชุมนุม พร้อมดำเนินการตามกฎหมายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
5. คุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก จากกิจกรรมเหมืองแร่บริเวณชายแดน
นอกจากนี้ พีมูฟยังยืนยันว่าจะเดินหน้าปกป้องสิทธิด้านที่ดิน สิทธิชุมชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น และดำเนินนโยบายบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป