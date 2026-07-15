"ประเสริฐ" นำทัพ "ฮักแพงฯ" ท้าชนเก้าอี้นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มั่นใจชาวบ้านอยากเปลี่ยน!

กาฬสินธุ์ - การสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์คึกคัก วันที่สาม “ประเสริฐ บุญเรือง” อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ นำทีมกลุ่ม “ฮักแพง เบิ่งแยงกาฬสินธุ์” ประกาศสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกอบจ.กาฬสินธุ์ มั่นใจคนกาฬสินธุ์ให้โอกาสพิสูจน์ความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองกาฬสินธุ์เจริญกว่าเดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่สาม มีนายประเสริฐ บุญเรือง หรือ “กำนันหิต” อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ เจ้าของฉายาคนสาธารณะ ลงสมัครอิสระ นำทีมกลุ่ม “ฮักแพง เบิ่งแยงกาฬสินธุ์” ถือเอาฤกษ์ดีเวลา 08.39 น.เดินทางมายื่นเอกสารสมัคร โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์,
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์, นายสันติ จัตุพันธ์ กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์, นายนวัต บุญศรี ผอ.กกต.กาฬสินธุ์ และนายสุปัทม์ ทองรัตน์ ผอ.กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก หลังจากยื่นเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้ว นายประเสริฐได้หมายเลข 2 มีบรรดากองเชียร์เดินทางมามอบดอกไม้ และพวงมาลัยให้กำลังใจกันจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการสมัครคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้า
จากนั้นนายประเสริฐ บุญเรือง พร้อมทีมงาน เข้ากราบสักการะศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อความสิริมงคล และอธิษฐานขอพรให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้ามาทำหน้าที่นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมชวนพลังชาวกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ เปลี่ยนนายก อบจ.และทีมผู้บริหารใหม่ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองกาฬสินธุ์ให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิม
นายประเสริฐ บุญเรือง หรือ “กำนันหิต” กล่าวว่า วันนี้ไม่ได้มาสมัครในนามของพรรคการเมือง เพราะมองว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายท้องถิ่น อยากให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระบริหารจัดการเอง ไม่ถูกพรรคการเมืองครอบงำ และที่สำคัญอยากให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ตัดสินอนาคตของตนเอง ในบริบทของท้องถิ่น ได้บริหารจัดการสำเร็จตามแนวคิดประชาชนท้องถิ่น จึงไม่ได้สมัครในนามของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตนเป็นคนที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากมาย ดังนั้นรูปแบบการทำงานจะเน้นไปที่พรรคพวก โดยมีชื่อกลุ่มว่า “ฮักแพง เบิ่งแยงกาฬสินธุ์” เราไม่มีพรรค แต่เรามีแต่พวก อย่างไรก็ตามหากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ตนจะใช้ความรู้ความสามารถ และความผูกพันกับหลายๆ หน่วยงาน และผู้บริหารประเทศหลายๆ ท่าน จะใช้คอนเนกชันประสานงานให้สำเร็จ มุ่งหวังให้ จ.กาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
การเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าคนกาฬสินธุ์จะให้โอกาสได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ และเชื่อชาวกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอจะรวมพลังกันเปลี่ยนตัวนายก และทีมบริหาร เพื่อเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองกาฬสินธุ์ให้เจริญก้าวหน้ากว่าเดิมอย่างแน่นอน
ด้านนายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.ประจำอบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ที่องค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อบจ.กาฬสินธุ์ และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ภายหลังรับสมัครเสร็จจะดำเนินการตามไทม์ไลน์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ และกฎหมาย รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และเที่ยงธรรม
สำหรับนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์นั้น ได้เดินทางยื่นเอกสารสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจ พร้อมมั่นใจในผลงาน และเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสเข้ามาบริหารงานอีกครั้ง