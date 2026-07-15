ครูเอะใจ! เห็นศิษย์สองพี่น้องวัย 10-13 ปีซึมเศร้า เค้นถามถูกพ่อเลี้ยงชั่วชำเรายับทั้ง 2 ก่อนพาแจ้งความ ล่าสุดผู้ต้องหาโผล่มอบตัว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ครูเอะใจ เห็นลูกศิษย์สองพี่น้องวัย 10-13 ปีซึมเศร้า เค้นถามความจริงถูกพ่อเลี้ยงหื่นข่มขืนยับทั้ง 2 คน ก่อนพาแจ้งความต่อตำรวจ สภ.สีคิ้ว ล่าสุดพี่ชายผู้ต้องหาพาเข้ามอบตัว ก่อนนำ ตร.ไปชี้จุดเกิดเหตุถ่ายรูปทำแผนเพื่อเป็นพยานหลักฐาน และแจ้งข้อกล่าวหาหนัก “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี” พร้อมควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี
วันนี้ (15 ก.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวเอ (นามสมมติ) มารดาวัย 42 ปี ชาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว หลังพบลูกสาวแท้ๆ 2 คน คือ เด็กหญิงบี (นามสมมติ) อายุ 10 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.4 และเด็กหญิงซี (นามสมมติ) อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 ถูก นายอุษา เอกอาวุธ อายุ 42 ปี เป็นพ่อเลี้ยง ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรา โดยได้มีการแจ้งความไว้เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา
เหตุดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นเนื่องจากครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ เป็นครูประจำชั้น สังเกตเห็นพฤติกรรมของเด็กหญิงทั้ง 2 คนว่ามีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลอย่างผิดปกติ จึงได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามด้วยความห่วงใย จนกระทั่งเด็กทั้งสองยอมเปิดปากเล่าความจริงอันเลวร้ายว่า ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกระทำชำเรามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อครูทราบเรื่องจึงรีบประสานงานและพาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีทันที
หลังจากมารดาของเด็กทั้งสองคนทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้รีบนำตัวลูกสาวทั้ง 2 คนส่งไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดี
ล่าสุด พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผกก.สภ.สีคิ้ว และชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเดินทางเข้ามามอบตัวพร้อมกับพี่ชาย และพาไปชี้จุดเกิดเหตุ ถ่ายรูปทำแผน เพื่อเป็นพยานหลักฐาน และแจ้งข้อกล่าวหา “นายอุษา เอกอาวุธ” พ่อเลี้ยงรายนี้ ในข้อหา "กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งศาลสีคิ้วดำเนินคดีต่อไป