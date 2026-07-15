เทศบาล-ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ลุยตรวจเข้มสถานบริการทั่วเมือง กำชับระบบป้องกันอัคคีภัย สกัดซ้ำรอยโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่-ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจัด จนท.ตรวจสอบสถานบริการทั่วเมือง หลังเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวทำลูกค้าเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก กำชับเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเร่งตรวจให้ครบทั้ง 220 แห่งภายในสัปดาห์นี้
จากกรณีเกิดเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ ส่งผลทำให้ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อคืนวานนี้ (15 ก.ค. 69) นายวิสาขะ ปัญญาช่วย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงประกาศและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือให้เร่งปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจากการเข้าตรวจที่ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ ยกให้เป็นต้นแบบของสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยอย่างดี
ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตั้งเป้าลงพื้นที่ชี้แจงและติดตามการดำเนินงานของสถานบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 20 แห่ง และสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารรวมถึงร้านคาราโอเกะอีก 200 แห่ง รวมทั้งสิ้น 220 แห่ง ขณะนี้ดำเนินการแล้วกว่า 100 แห่ง หรือมากกว่าครึ่งของเป้าหมาย และคาดว่าจะครบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ โดยผู้ประกอบการทุกแห่งจะได้รับระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศ หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการ จะถูกบังคับใช้มาตรการและดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีแผนจัดระดับสถานประกอบการตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยแบ่งเป็น สีแดง สำหรับสถานที่ปิดทึบ แออัด ระบบระบายอากาศไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงสูง สีเหลือง สำหรับสถานที่กึ่งปิดที่ยังต้องปรับปรุงการระบายอากาศ และสีเขียว สำหรับสถานที่เปิดโล่งหรือแบบเอาต์ดอร์ที่มีการถ่ายเทอากาศดี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่ต่อไป
ขณะเดียวกัน ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยตามนโยบาย “อำเภอพึ่งได้” DOPA:2026 Better Together โดยนายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ผับ และบาร์ ในย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร การขออนุญาตใช้อาคาร และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิด รวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อลดความแออัดและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว