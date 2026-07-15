(คลิป)โคราชระทึก! ไฟลุกท่วมเผาเก๋งวอด พ่อ-ลูกสาวหนีตายพร้อมช่วยสุนัขออกจากรถรอดหวุดหวิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ระทึก! พ่อขับเก๋งไปส่งลูกสาวสอนหนังสือ ได้กลิ่นเหม็นน้ำมันและมีควันพวยพุ่งขึ้น รีบจอดข้างทางก่อนเกิดไฟลุกไหม้ท่วม พ่อ-ลูกหนีตายพร้อมช่วยสุนัขที่อยู่ในกรงออกจากรถได้ทันรอดตายหวุดหวิด ก่อนเพลิงโหมไหม้เผารถวอด เผยรถใช้ทั้งน้ำมัน และก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
วันนี้ (15 ก.ค. 69) เมื่อเวลา 07.00 น. ทีมกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมาได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เก๋งบนถนนสาย ฉ บริเวณใกล้โรงเรียนเมธาพัฒน์ พื้นที่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงรีบนำกำลังและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้รถยนต์เก๋งอย่างรุนแรง เปลวไฟลุกท่วมตัวรถทั้งคัน เจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
อย่างไรก็ตาม รถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุพบชายและหญิง 2 คน ซึ่งอยู่ในอาการตกใจ พร้อมสุนัขสีขาว 1 ตัวอยู่ภายในกรง โดยทั้งหมดสามารถหนีออกจากรถได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้อย่างรุนแรง
จากการสอบถามชายผู้ขับขี่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งลูกสาว ที่ทำงานเป็นครูสอนหนังสือ ระหว่างทางตนได้กลิ่นน้ำมันและสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวรถ จึงตัดสินใจรีบจอดรถเข้าไหล่ทาง ก่อนพากันออกจากรถและรีบนำสุนัขที่อยู่ภายในกรงออกมาได้ทันหลังจากนั้นเพียงไม่นาน เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนโหมเผารถจนวอดเสียหายทั้งคัน เคราะห์ดีที่คนขับ ลูกสาว และสุนัขไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เห็นรถเก๋งคันดังกล่าววิ่งมาแล้วมีไฟไหม้อยู่ใต้ท้องรถตรงส่วนด้านหน้า พยายามชี้บอกคนขับแต่ไม่ทัน ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนซึ่งรถคันดังกล่าวใช้ทั้งน้ำมัน และก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป