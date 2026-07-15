เร่งเยียวยาเหตุพลุระเบิดเพชรบุรี! จิตอาสา 100 ชีวิตลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน บ้านพัง 30 หลัง เสียหายหนัก 7 หลัง

เพชรบุรี - นายอำเภอเมืองเพชรบุรีนำกำลังจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดพื้นที่ พร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ประสบเหตุพลุระเบิดใน ต.ต้นมะม่วง ขณะที่ ปภ.เตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัย ด้าน “กำนันหมึก” และภรรยา เจ้าของกิจการผลิตพลุที่ได้รับอนุญาต ถูกแรงระเบิดบาดเจ็บเล็กน้อย อาการปลอดภัย
จากกรณี เหตุพลุระเบิดภายในบ้านพัก บริเวณบ้านไร่ตีนน้ำ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 30 หลังคาเรือน
เช้าวันนี้ (15 ก.ค.) นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วง นำกำลังจิตอาสาอำเภอเมืองเพชรบุรีกว่า 100 คน จาก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลต้นมะม่วง ตำบลไร่ส้ม และตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลต้นมะม่วง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเก็บกวาดเศษซากความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชน
จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบรวม 30 หลังคาเรือน โดยในจำนวนนี้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 7 หลัง เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังลงสำรวจความเสียหายแต่ละหลังอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบของทางราชการ
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
สำหรับเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบ้านพักที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้อง โดยขณะเกิดเหตุ นายสงกรานต์ นภาพรมงคล หรือ “กำนันหมึก” อายุ 68 ปี อดีตกำนันตำบลต้นมะม่วง และนางนันทภัทร ป้องเจริญ ภรรยา อยู่ภายในบ้าน ก่อนเกิดระเบิดขึ้นบริเวณโรงจอดรถ ซึ่งใช้เก็บดินดำสำหรับผลิตพลุ
แรงระเบิดทำให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย ก่อนถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยแพทย์ระบุอาการปลอดภัย
ขณะที่แรงอัดจากการระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนโดยรอบได้รับความเสียหาย ทั้งหลังคาพัง ฝ้าเพดานหล่น กระจกประตูและหน้าต่างแตก รวมถึงมีรถยนต์ได้รับความเสียหายอีก 2 คัน ส่วนเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลหลายกิโลเมตร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของการเกิดระเบิดอย่างละเอียดต่อไป.