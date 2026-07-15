ตรวจจับ “จินหลง” ร้านเหล้ากลางเมืองขอนแก่นเปิดและขายเหล้าเบียร์เกินเวลา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นเข้าตรวจจับร้าน “จินหลง” ร้านเหล้ากลางเมืองขอนแก่น หลังลักลอบเปิดเกินเวลา และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลากฎหมายกำหนด
มีรายงานว่า วันนี้ (15 ก.ค.) เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายสุราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อเดินทางไปถึงร้าน “จินหลง” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น พบภายในร้านมีผู้ใช้บริการนั่งดื่มสุราประมาณ 100 คน และยังมีการแสดงดนตรีสดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่าร้านมีใบอนุญาตจำหน่ายสุราประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถจำหน่ายสุราได้ถึงเวลา 00.00 น. แต่ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นเวลา 00.30 น. และยังพบว่ายังคงมีการจำหน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ เนื่องจากพบการแสดงดนตรีสดและมีลูกค้ายืนเต้นดื่มกิน เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิง ผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงได้ และแจ้งว่าร้านไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ
เจ้าหน้าที่จึงจับกุมโดยมีนายฤทธิไกร ถาวร อายุ 26 ปี ผู้ดูแลร้าน พร้อมตรวจยึดใบแจ้งหนี้การชำระค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้าน จำนวน 2 ใบ และเบียร์ยี่ห้อบัดไวเซอร์ที่เปิดแล้ว จำนวน 2 ขวด เป็นของกลาง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด” ก่อนแจ้งสิทธิและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ทาง สภ.เมืองขอนแก่นจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบและกวดขันสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังต่อไป ส่วนการตรวจสอบทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน ทางเทศบาลนครขอนแก่นและอำเภอเมืองขอนแก่นจะมีการออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานบริการได้ทำอย่างถูกต้อง