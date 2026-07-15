ผู้ว่าฯ นครปฐมสั่งลุยตรวจสถานบริการ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ พบ 1 ร้านปิดปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมาย

นครปฐม – ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งทุกอำเภอบูรณาการตรวจเข้มสถานบริการและร้านเสี่ยงทั่วจังหวัด ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยโศกนาฏกรรม พบร้านแห่งหนึ่งเอกสารไม่ครบ เจ้าของยอมหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อเร่งปรับปรุงและขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ค่ำวานนี้(14 ก.ค.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งการด่วนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมและทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ รวมถึงร้านอาหารที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม นายภัทรนนท์ เชยจิตร ป้องกันจังหวัดนครปฐม นายสันติ เจริญวัย จ่าจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 2 แห่ง
จุดแรก ร้าน The Follow ตำบลสนามจันทร์ พบว่าผู้ดูแลร้านไม่สามารถแสดงเอกสารอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ เจ้าหน้าที่จึงกำชับให้เร่งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง พร้อมแนะนำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางออก ประตูหนีไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มจำนวนถังดับเพลิงให้เพียงพอ โดยผู้ดูแลร้านรับปากจะหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขและขออนุญาตให้ครบถ้วนก่อนกลับมาเปิดกิจการ
ส่วน ร้าน Jump Trap ถนนทรงพล ตำบลลำพยา พบว่ายังอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่เปิดให้บริการ โดยผู้จัดการร้านชี้แจงว่าได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต การใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาต รวมถึงกำชับให้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ทางออก ประตูหนีไฟ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเปิดให้บริการ
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการทุกแห่งหมั่นตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน.