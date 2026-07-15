(คลิป)ฝรั่งผ่านมาเป็นต้องแวะ! ครูเก่าพลิกตำราฝ่าผลผลิตราคาตกซ้ำซาก ปั้นสารพัดเมนูคาวหวานยัน “กาแฟสับปะรด” เจ้าแรกในไทย

ลำปาง - มาลำปางต้องได้ชิม ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึง..ครูเก่าเกษียณก่อนกำหนด พลิกตำราผสานเสน่ห์ปลายจวัก ฝ่าปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาตกซ้ำซาก รังสรรค์เมนูสับปะรดลำปางทั้งคาว-หวาน ยัน “กาแฟสับปะรดลำปาง” จนฝรั่งต่างชาติทั้งเยอรมัน อิตาลี สเปน อังกฤษ ฯลฯ ผ่านขึ้นเชียงใหม่เป็นต้องแวะ แต่คนไทยทั้งใน-นอกพื้นที่ยังไม่รู้จัก
อาจารย์สมโภชน์ ฟูใจ อายุ 59 ปี อดีตข้าราชการครู ซึ่งขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หันมาเปิดร้านเล็กๆ สไตล์บ้านๆ ตกแต่งแบบธรรมดาๆ ข้างทางถนนสายลำปาง-งาว เขตบ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำปาง รวมบ้านของอาจารย์และครอบครัวก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รวมๆ กันประมาณ 30 ไร่
ด้วยที่ผ่านมามีปัญหาราคาตกต่ำหากปีไหนที่สับปะรดมีผลผลิตมาก ปัญหาก็จะวนเวียนซ้ำซาก จึงได้พูดคุยกับครอบครัวว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สับปะรดมีมูลค่าเพิ่มและสามารถทำรายได้ให้ตลอดทั้งปี
กระทั่งร่วมกับญาติพี่น้องในครอบครัวทำร้านเล็กๆขึ้นมาเมื่อปี 2564 ซึ่งตรงกับช่วงโควิด-19 โดยใช้ชื่อของพ่อซึ่งชื่อ “มูล” มาตั้งเป็นชื่อร้าน The moon coffee ประกอบกับครอบครัวปลูกสับปะรดในไร่ที่ชื่อ “ไร่มาย-มินท์” ก็นำมารวมเป็นชื่อร้านว่า “The moon coffee&ไร่มาย-มินท์” เปิดขายสับปะรดสดหน้าร้าน และพยายามคิดค้นสูตรเมนูอาหาร เครื่องดื่ม ที่อยากให้เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่ปลูกคือ สับปะรด เพราะสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย
เริ่มด้วยการนำน้ำสับปะรดสดคัดเลือกเกรดชั้น 1 มาทดลองผสมกับกาแฟ เป็น “กาแฟสับปะรดน้ำผึ้ง” เจ้าแรกของไทย รสชาติหอมของกาแฟและมีเลเยอร์ความหวานตามธรรมชาติของน้ำสับปะรด-น้ำผึ้ง ซึ่งหวานธรรมชาติลงตัวมาก ทำให้คนที่ได้ลองชิมชื่นชอบ
จากนั้นทางร้านจึงคิดสูตรเครื่องดื่มอื่นๆ เพิ่ม เช่น สับปะรดนมสด น้ำสับปะรด 100% ซึ่งก็ถูกใจคนที่ได้ชิม เพราะส่วนใหญ่จะใส่ใจสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ผสมน้ำตาล จะมีเพียงบางเมนูที่จะผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อความหอม
ปัจจุบันทางร้านได้คิดเมนูที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งอาหารคาว เช่น ข้าวผัดสับปะรดทั้งลูก กะเพราเนื้อสับปะรด และเมนูเด็ด เช่น กะเพรารสจัดผัดแห้ง ยำตะไคร้ ส่วนเมนูอาหารหวาน เช่น สับปะรดชีส แครกเกอร์สับปะรด สับปะรดกวน
และเครื่องดื่ม ที่ทุกคนที่มาเยือนลำปางต้องแวะมาชิมให้ได้คือ กาแฟสับปะรด หากยังไม่ได้มาชิมก็จะถือว่ายังมาไม่ถึงลำปาง นอกจากนั้นยังมีน้ำสับปะรด 100% สับปะรดผลสดคัดเกรดวางจำหน่ายหน้าร้าน
อาจารย์สมโภชน์เปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมาลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน อังกฤษ หากจะไปเที่ยวเชียงใหม่จะต้องแวะมาดื่มกาแฟสับปะรดและอาหารที่ร้าน รวมถึงทัวร์ที่จะไปเที่ยวเชียงรายก็จะพากันมาแวะ ซึ่งเมนูกาแฟสับปะรดลูกค้าต่างประเทศจะรู้จักและหาโอกาสแวะมาดื่มทุกครั้งที่มาเมืองไทยและเดินทางมาภาคเหนือ
แต่ทว่าคนไทย รวมถึงชาวลำปางไม่ค่อยรู้จัก จึงอยากเชิญชวนให้คนลำปางและคนไทยที่มาเที่ยวหรือผ่านลำปางให้แวะมาชิม นอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแล้วยัง ตนอยากให้กาแฟสับปะรดน้ำผึ้งและเมนูสับปะรด เอกลักษณ์ลำปาง เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่ทุกคน ต้องมาลองชิมให้ได้สักครั้งเมื่อมาลำปาง
ในโซนอาหาร-เครื่องดื่มทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ส่วนหน้าร้านจำหน่ายสับปะรดผลสด เปิดถึง 3 ทุ่ม ทุกวัน ไม่มีวันหยุด