(คลิป)เศร้าสะเทือนใจ! ป่อเต็กตึ๊งส่งร่าง “น้องแอมป์” เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์มรณะกลับถึงบ้านเกิด

กำแพงเพชร - ญาติมิตรสุดเศร้า..ป่อเต็กตึ๊งส่งร่าง “น้องแอมป์” หนึ่งในเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลาดพร้าว กลับบ้านเกิด ครอบครัววอนขอความเป็นธรรม แฟนหนุ่มยันไม่ได้ทะเลาะและไม่รู้ว่าแฟนไปเที่ยว รู้อีกทีตอนรับแจ้งเหตุ
บ้านทุ่งสนุ่นใต้ ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสะเทือนใจ เมื่ออาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งได้ช่วยนำร่างน้องแอมป์-น.ส.กนกทิพย์ ศรีสุข อายุ 31 ปี หนึ่งในเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลาดพร้าว โดยมีนางจำเรียง ง่วนทอง ผู้เป็นแม่ พร้อมด้วยญาติและแฟนหนุ่ม ที่เดินทางไปรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เดินทางมาถึงบ้านเกิด
เมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เมื่อเย็นวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมาร่วมรอรับด้วยความอาลัย โดยผู้เป็นยายได้ทำพิธีจุดธูปเรียกวิญญาณหลานสาวให้กลับสู่บ้านเป็นครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ ครอบครัวได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพในเช้าวันนี้ (15 ก.ค.) อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณี เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางสมควร ประเวศ อายุ 67 ปี ยายของน้องแอมป์ เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า น้องแอมป์เป็นเสาหลักของครอบครัว ขยันหมั่นเพียรและอดทนทำงานเพื่อหาเงินมาใช้หนี้สิน เป็นคนนิสัยดีและไม่ค่อยชอบเที่ยวเตร่ จึงไม่คาดคิดว่าจะต้องมาจบชีวิตเช่นนี้ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าของผับออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและสูญเสียลูกคนเดียวที่เป็นที่พึ่งสำคัญไป ทำให้ขณะนี้ครอบครัวตกอยู่ในความลำบากและขาดเสาหลักในการจุนเจือบ้าน
ด้าน นายนเรศ ชนะอินทร์ อายุ 30 ปี แฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุ โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงาน จนกระทั่งได้รับแจ้งเหตุในช่วงกลางดึก
ทั้งนี้ ตนจำกระเป๋าของแฟนสาวได้ทันทีเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ และปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนของแฟนสาวกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันในคืนดังกล่าวได้เลย พร้อมยืนยันบริสุทธิ์ใจว่าตนไม่มีความขัดแย้งใดๆ กับผู้ตายก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้