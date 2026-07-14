เพชรบุรีเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยฯ เร่งเยียวยาเหตุพลุระเบิด เสียหายกว่า 25 หลัง

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีเตรียมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลังเหตุพลุระเบิดในพื้นที่ ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย บ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย 25 หลังคาเรือน รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมเดินหน้าเยียวยาตามระเบียบราชการ
จากกรณีเหตุพลุระเบิดภายในบ้านพักบริเวณบ้านไร่ตีนน้ำ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.45 น. วันนี้ (14 ก.ค.) ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.00 น. นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ และนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมตรวจเยี่ยมจุดพักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับประชาชนซึ่งไม่สามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านได้
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในบ้านพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการผลิตพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้อง โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโรงจอดรถซึ่งใช้เก็บดินดำสำหรับผลิตพลุ ขณะเกิดเหตุ นายสงกรานต์ นภาพรมงคล หรือ "กำนันหมึก" อายุ 68 ปี อดีตกำนันตำบลต้นมะม่วง และนางนันทภัทร ป้องเจริญ ภรรยา อยู่ภายในบ้านและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย ก่อนถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี อาการปลอดภัย
แรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 25 หลังคาเรือน ทั้งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู และกระจกแตกเสียหาย รวมถึงรถยนต์อีก 2 คันได้รับความเสียหาย โดยเสียงระเบิดดังไปไกลหลายกิโลเมตร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่
นายภคพัส กล่าวว่า จังหวัดจะเร่งดำเนินการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว โดยตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริง ไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลัง จากเดิมไม่เกิน 49,500 บาท
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด และหากเทศบาลตำบลต้นมะม่วงมีงบประมาณเพียงพอสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที แต่หากงบไม่เพียงพอ นายอำเภอสามารถใช้อำนาจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ยังกล่าวถึงการกำกับดูแลสถานประกอบการผลิตพลุดอกไม้ไฟว่า ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตและค้าดอกไม้ไฟ (ป.5) จำนวน 7 ราย โดยหลังจากนี้จะมีการทบทวนความเหมาะสมของพื้นที่ประกอบกิจการอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนอย่างแท้จริง และลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุในอนาคต
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียด พร้อมประเมินมูลค่าความเสียหาย และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนหน่วยงานภาครัฐได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งด้านที่พักชั่วคราว การดำรงชีพ และการเยียวยาตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน.