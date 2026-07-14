รมช.คมนาคม ลงนครปฐม เร่งสะพานข้ามแยกเพชรเกษม 985 ล้าน ดันเพิ่ม 10 เลน พร้อมรับข้อเสนอขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงถึงนครปฐม

นครปฐม – รมช.คมนาคม ลงพื้นที่นครปฐมร่วมกับ ติดตามโครงการแก้ปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษม เร่งเดินหน้าสร้างสะพานข้ามแยกหน้าวัดหนองดินแดง วงเงิน 985 ล้านบาท พร้อมสำรวจจุดเสี่ยงอีก 5 พื้นที่ ขณะที่ผู้ว่าฯ นครปฐม เสนอผลักดันรถไฟฟ้าสายสีแดงขยายถึงตัวเมืองนครปฐม รองรับการเดินทางและกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
วันนี้( 14 ก.ค.) นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศุภโชค ศรีสุขจร (ส.ส.ฟิล์ม) ส.ส.นครปฐม เขต 1 และประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
จุดสำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก (โอเวอร์พาส) พร้อมขยายผิวจราจรบริเวณหน้าวัดหนองดินแดง วงเงิน 985 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนเรียกร้องมายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม รองรับปริมาณรถที่สัญจรกว่าแสนคันต่อวัน
คณะยังได้ติดตามโครงการก่อสร้างจุดกลับรถและปรับปรุงการจราจรอีกหลายจุด ได้แก่ บริเวณหน้าห้างแม็คโคร สี่แยกทุ่งพิชัย อำเภอดอนตูม สี่แยกหนองปลาไหล อำเภอกำแพงแสน และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีข้อเสนอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร รวมถึงก่อสร้างหลังคาสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชน
นายศุภโชค กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าหลังผลักดันโครงการในสภาผู้แทนราษฎร โดยโครงการขยายถนนเพชรเกษมช่วงสระเทียม–หนองโพธิ์ ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 ส่วนปีงบประมาณ 2570 จะเริ่มก่อสร้างสะพานข้ามแยก ทางกลับรถ และขยายช่องจราจรเป็น 10 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทาง โดยจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการสำคัญให้เดินหน้าตามแผน เนื่องจากถนนเพชรเกษมสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักเชื่อมภาคใต้และภาคตะวันตก มีปริมาณการจราจรหนาแน่น หากไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางในอนาคต
ขณะที่ นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาผลักดันโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงจากศาลายาเข้าสู่สถานีรถไฟนครปฐม เพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว.