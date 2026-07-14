เก๋งขนแรงงานเถื่อนหลุดโค้งชนเสาไฟพังยับ เจ็บ 7 สาหัส 2 คนขับทิ้งรถเผ่นหนี

กาญจนบุรี – รถเก๋งนิสสันเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนสาย 323 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พังยับ พบแรงงานชาวเมียนมาอัดแน่นในรถ 7 คน บาดเจ็บทั้งหมด อาการสาหัส 2 ราย ขณะที่คนขับฉวยจังหวะหลบหนี ตำรวจคุมตัวแรงงานสอบสวน พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ขับมาดำเนินคดี
วันนี้ (14 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ สภ.ทองผาภูมิ รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในหลายราย เหตุเกิดบนถนนสาย 323 ขาเข้าอำเภอทองผาภูมิ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 230-231 หมู่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี เขตทองผาภูมิ รถพยาบาล และทีมกู้ชีพขั้นสูงจากโรงพยาบาลทองผาภูมิ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสสัน สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับอัดติดกับเสาไฟฟ้า ภายในรถพบผู้โดยสารนั่งแออัดรวม 7 คน ติดอยู่ในซากรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ ใช้เวลาพอสมควร
เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิ ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย มีอาการเล็กน้อย ได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้โดยสารทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้สอบสวน โดยให้ข้อมูลว่า หลังเกิดอุบัติเหตุ คนขับรถได้อาศัยช่วงชุลมุนเปิดประตูวิ่งหลบหนีไป ไม่ทราบทิศทาง
เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ทองผาภูมิ พร้อมเร่งสอบปากคำแรงงานทั้ง 5 รายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย จะดำเนินการสอบสวนหลังแพทย์อนุญาต
เบื้องต้น หากตรวจสอบพบว่าแรงงานทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือใบอนุญาตเข้าเมือง จะถูกดำเนินคดีในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุ คาดว่าเกิดจากสภาพถนนลื่นเนื่องจากฝนตก ประกอบกับเป็นทางโค้งและรถใช้ความเร็วสูง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถได้ จนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.