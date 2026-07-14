ศูนย์ข่าวศรีราชา- ทะลักทุกด่าน! เขมรหนีอดตายลอบเข้าไทยทั้งบริเวณชายแดนจันทบุรี-สระแก้ว เผยประเทศบ้านเกิดไม่มีงานให้ทำ จนครอบครัวเดือดร้อนต้องยอมจ่ายค่าหัวให้ผู้นำพารายละ 3,000-8,000 บาท แต่ไม่รอดถูกจับดำเนินคดี
วันนี้ (14 ก.ค.), กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2) กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 523 บ้านบึงชนังล่าง นำโดย ร.ท.สุบิน ระวังภัย ผู้บังคับกองร้อย ได้สนธิกำลังร่วมชุดปฏิบัติการพิเศษ ชค.ทพ.นย.2 นำโดย ร.ท.วัชรพล อินใจ ควบคุมตัวชาวกัมพูชารวม 14 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 4 ราย และเด็ก 4 ราย
ขณะเดินเท้าข้ามแดนจากกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทยบริเวณแนวชายแดนบ้านบึงชนังล่าง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้
โดยให้การว่าเดินทางมาจากจ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา ผ่านช่องทางธรรมชาติหวังเข้ามาหางานก่อสร้างทำในพื้นที่ จ.จันทบุรี เนื่องจากในประเทศกัมพูชาไม่มีงานทำ จนทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
และได้ยินยอมจ่ายค่าจ้างให้กับผู้พานำเข้าเมืองรายละ 3,000 บาท ซึ่งจะชำระเมื่อเดินทางถึงปลายทางแต่สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้ก่อน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้ามาและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมจัดทำบันทึกการจับกุมและบันทึกการควบคุมตัวตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำพาแรงงานข้ามแดนต่อไป
กกล.บูรพา รวบ 14 เขมรเดินเท้าเข้าชายแดนอรัญประเทศ หวังกลับเขทำงานในไทย
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 กองร้อยทหารพรานที่ 1206 ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน 14 คน ขณะกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาบริเวณเส้นทางการเกษตร ระหว่างจุดตรวจอ้างอิงที่ 49-50 บ้านเนินสมบูรณ์ ม. 12 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นชาย 6 ราย หญิง 7 ราย และเด็ก 1 ราย
จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จำนวน 10 ราย และไม่มีเอกสารแสดงตน 4 ราย จึงนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองร้อยทหารพรานที่ 1206
จนทราบว่าเกือบทั้งหมดเคยทำงานอยู่ในประเทศไทย แต่เมื่อเดือนมิ.ย. 2568 ได้เดินทางกลับประเทศตามมาตรการของทางการกัมพูชาและมาตรการควบคุมชายแดนของไทย แต่เมื่อกลับไปแล้วกลับไม่สามารถหางานทำได้
จึงติดต่อผู้นำพาผ่านเพื่อนชาวกัมพูชา เพื่อกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยและได้ตกลงจ่ายค่าจ้างผู้นำพาคนละ 5,000-8,000 บาท เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย
และจากการสอบสวนยังพบว่า ผู้ลักลอบเข้าเมืองมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันโดย 4 ราย ตั้งใจเดินทางไปทำงานที่ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, 8 รายจะเดินทางไปทำงานใน จ.ระยอง และอีก 2 รายจะเดินทางไปย่านคู้บอน เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1206 จึงนำตัวชาวกัมพูชาทั้ง 14 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส ดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และขยายผลติดตามตัวขบวนการผู้นำพาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..