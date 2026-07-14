ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.น้ำพองร้องสื่อถูกงัดบ้านสูญนับล้าน ลั่นขอให้จับคนร้ายให้ได้

ขอนแก่น-ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลน้ำพอง ร้องสื่อมวลชน หลังบ้านพักที่จังหวัดกาฬสินธุ์ถูกคนร้ายงัดลักทรัพย์สินหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 1.48 ล้านบาท ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์อาจเชื่อมโยงกับข้อพิพาทคดีมรดกที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง พร้อมขอให้ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(14 ก.ค.)นางพาขวัญวันชนก พาชนิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำเอกสารบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ ภายหลังบ้านพักในพื้นที่บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ถูกคนร้ายงัดเข้าไปลักทรัพย์สินจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 1,489,500 บาท
นางพาขวัญวันชนก เล่าว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยตกเป็นจำเลยในคดียักยอกทรัพย์ ซึ่งอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจากกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกภายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าคดีมีความซับซ้อน และพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าตนกระทำความผิด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนต้องต่อสู้คดีเพียงลำพัง พร้อมทั้งเคยยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเคยลงบันทึกประจำวันกรณีถูกข่มขู่จากคู่กรณี
ผู้เสียหายระบุอีกว่า หลังจากคดีสิ้นสุดลง ได้เกิดเหตุคนร้ายงัดบ้านพักและลักทรัพย์สินจำนวนมาก จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ก่อเหตุอาจมีความเชื่อมโยงกับข้อพิพาทเดิมหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้จากบันทึกประจำวันของ สภ.ยางตลาด ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลังได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่าหน้าต่างบ้านถูกงัด เมื่อเดินทางไปตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินหลายรายการสูญหาย ประกอบด้วย ข้าวเปลือก 50 กระสอบ รถจักรยานยนต์ 2 คัน เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง โทรทัศน์ 4 เครื่อง โคมไฟ พระบูชา 10 องค์ พระเครื่องประมาณ 20 องค์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ชุด ปืนลูกซอง 1 กระบอก ปืนพก Glock 19 จำนวน 1 กระบอก เครื่องอบขนมปัง และชุดถ้วยชาม รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1.489 ล้านบาท
ภายหลังรับแจ้งความ ร.ต.ท.หญิง ทิพย์รัตน์ สมสวัสดิ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ยางตลาด ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา พร้อมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บพยานหลักฐาน และดำเนินการสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเหตุลักทรัพย์กับข้อพิพาทคดีมรดก เป็นข้อมูลจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหาย ขณะที่สาเหตุและผู้กระทำผิดที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังไม่มีการชี้ตัวผู้ต้องสงสัยหรือแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลใดในคดีนี้.