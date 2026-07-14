ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" นำทีมช่วยแม่พิการขาขาด แฉลุงข้างห้องอุ้มลูกสาววัย 7 ขวบย่ำยี โยนเงิน 1,000 บาทปิดปาก ล่าสุด ตร.เสม็ด ลากคอดำเนินคดีแล้ว
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 14 ก.ค.) น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้ประสานความร่วมมือกับ นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 38 ปี ผู้พิการขาขวาท่อนบนขาด แม่ของ "น้องบี" (นามสมมุติ) ลูกสาววัยเพียง 7 ขวบซึ่งพักอาศัยอยู่ในชุมชนคีรี ซอย 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
พร้อมบอกว่า ลูกสาว ได้ถูกลุงที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าฝั่งตรงข้ามอุ้มไปล่วงละเมิดทางเพศ และยังแสดงพฤติกรรมด่ากราด ก่อนโยนเงินจำนวน 1,000 บาท ให้เพื่อเป็นค่าปิดปากแลกกับการไม่ให้ไปแจ้งความดำเนินคดี แต่ตนเองยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
" สงสารลูกสาวมาก ทุกวันนี้ลูกหวาดผวาอย่างหนัก เลิกเรียนมาต้องคอยถามตลอดว่า แม่ลุงยังอยู่หรือไม่ กลับบ้านไปจะเจอลุงหรือเปล่าอีกทั้งตัวเองก็เป็นคนพิการก็ปกป้องลูกได้ยากและต้องอยู่อย่างหวาดกลัวและระแวงทุกวัน" น.ส.เอ กล่าว
ด้าน "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" เผยว่าหลังได้รับการร้องเรียนจึงรีบเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคดีนี้มารดาของเด็กหญิงได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุม
โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสม็ด ได้รวบรวมหลักฐานจนแน่ชัด พร้อมขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดลบุรี จนสามารถจับกุมตัวลุงหื่นรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้แก่ครอบครัวดังกล่าว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเตรียมประสานไปยังบริษัทเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดหางานที่สามารถนำกลับมาทำที่บ้านได้ (Work from Home) เพื่อให้ น.ส.เอมีรายได้จุนเจือครอบครัวต่อไป