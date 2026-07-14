ตำรวจทางหลวงอยุธยาสกัดขบวนรถขนแรงงานเถื่อน 3 คัน รวบ 23 คน คาพหลโยธิน มุ่งส่งพื้นที่ชั้นใน

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา สนธิกำลังหลายหน่วย สกัดจับขบวนรถลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 3 คัน บนถนนพหลโยธิน อ.วังน้อย รวบแรงงานเมียนมา 20 คน พร้อมคนขับ 3 คน สารภาพรับจ้างขนส่งต่อในพื้นที่ชั้นใน ขณะที่แรงงานเผยจ่ายค่านายหน้าคนละ 15,000-20,000 บาท หวังเข้ามาหางานทำในไทย
วันนี้( 14 ก.ค.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจกองกำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจป่าไม้ สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ 3 คัน พร้อมผู้ต้องหารวม 23 คน
การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่กำชับให้เข้มงวดกวดขันการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์
เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าจะมีขบวนรถลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ภาคกลางตอนบน มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์บนถนนพหลโยธิน กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย 3 คัน ขับนำและตามกันมา ได้แก่ รถยนต์โตโยต้า แคมรี่ สีขาว 1 คัน และรถยนต์โตโยต้า ยารีส อีก 2 คัน มีลักษณะเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ติดฟิล์มทึบ และเว้นระยะเป็นขบวน บริเวณกิโลเมตรที่ 56-57 ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ พบรถคันแรกมีนายศุภชัย อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดตาก เป็นผู้ขับขี่ ภายในรถพบแรงงานต่างด้าว 7 คน ส่วนรถคันที่สองมีนายเฮ มอง มอง อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นคนขับ พบแรงงาน 8 คน และรถคันที่สามมีนายลิน ลิน อ่อง อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับ พบแรงงานอีก 5 คน รวมแรงงานต่างด้าว 20 คน
จากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของแรงงานทั้งหมด จึงควบคุมตัวพร้อมคนขับทั้ง 3 คน ไปสอบสวนที่สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1
ผู้ขับขี่ทั้ง 3 คน รับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายไทยชื่อ "นายสันติ" ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปส่งต่อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,500 บาท และทราบดีว่าแรงงานทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง
ด้านแรงงานชาวเมียนมาให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนมีนายหน้าพาเดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำในประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าคนละประมาณ 15,000-20,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาคนขับทั้ง 3 คน ฐาน "รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และให้การช่วยเหลือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม" ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง 20 คน ถูกแจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังน้อย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ระหว่างการจัดทำบันทึกจับกุม เจ้าหน้าที่พบว่าแรงงานทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยและยังไม่ได้รับประทานอาหาร เนื่องจากตลอดการเดินทางไม่กล้าแวะพักเพราะเกรงจะถูกจับกุม จึงได้จัดข้าวกล่องและน้ำดื่มให้รับประทาน ก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.