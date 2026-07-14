(คลิป)ลาวส่งกลับ11แก๊งเว็บพนันชาวไทยหนีจากเขมรลอบตั้งฐานในลาว

หนองคาย-ทางการลาว คุมตัว 11 คนไทย ส่งตรวจคนเข้าเมืองหนองคายดำเนินคดี หนีจากเหตุปะทะในกัมพูชา ลอบเช่าอพาร์ทเม้นต์ในเวียงจันทน์ตั้งฐานเว็บพนันในลาวแทน ลาวไม่ทนกวาดล้างส่งกลับทันที
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(14 ก.ค.)ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย,พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับตัวคนไทย 11 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน จากทางการลาว ซึ่งถูกทางการลาวจับกุมและผลักดันส่งกลับประเทศไทย
โดยตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกับสหวิชาชีพ คัดแยกเหยื่อและทำการตรวจสอบข้อมูลคดี โดยละเอียดเบื้องต้นไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่พบบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวนและตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทาง พบว่า บุคคลทั้ง 11 ราย เคยไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บุคคลเหล่านี้จึงได้เดินทางกลับประเทศ ต่อมาได้ชักชวนกันเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนหนองคาย แล้วเช่าอพาร์ทเมนต์เป็นฐานตั้งเว็บพนันในเวียงจันทน์ โดยเปิดเป็นเว็บพนันหวยออนไลน์ จะมีหัวหน้าทีมเช่าหอพักไว้ให้ แล้วแบ่งคนทำงานเป็นกะ 3 ผลัด ได้รับค่าจ้างเดือนละ 17,000 บาท
ต่อมาวันที่ 27 มิ.ย.69 ทางการลาวกวาดล้างทำการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันผิดกฎหมายและปราบปรามการค้ามนุษย์ แสกมเมอร์อย่างหนัก เมื่อเสร็จสิ้นตามขั้นตอนกฎหมายของทางการลาวแล้ว จึงประสานการส่งตัวทั้ง 11 คน กลับประเทศไทย จากนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.