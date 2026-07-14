(คลิป)ผวา-ระอากันทั้งอำเภอ!โจ๋แม่วางเหิมหนัก ควงไม้-ลากมีด บุกหาเรื่องอริถึงเซเว่นฯกลางตลาด

เชียงใหม่ – ชาวแม่วางผวา-เอือมระอากันทั้งอำเภอ..แก๊งวัยรุ่นสุดเหิม รวมกลุ่มแว้น จยย. ควงไม้-ลากมีดดาบยาวเฟื้อย บุกหาเรื่องคู่อริถึงร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ กลางตลาด แถมอัดคลิปโพสต์อวดศักดา พลเมืองดีพ่วงตำแหน่ง "มิสควีนแม่วาง" วอนตำรวจเร่งปราบปราม ก่อนบานปลาย
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ทันที หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "FranG'ky Chatgavin" ได้โพสต์คลิปกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากถืออาวุธครบมือ ทั้งไม้และมีด บุกเข้าไปหาเรื่องคู่อริภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ สาขาบ้านกาด ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดอุ้ยคำ อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
พร้อมระบุข้อความแสดงความกังวลว่า พื้นที่อำเภอแม่วางกำลังจะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน และนับวันกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ยิ่งเหิมเกริมมากขึ้น จนสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขและดูแลจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่วางอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้โพสต์ข้อความร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ "Miss Queen Mae Wang" (มิสควีนแม่วาง) เพื่อสะท้อนถึงปัญหากลุ่มเด็กแว้นที่รวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์ท่อดังส่งเสียงรบกวนในยามค่ำคืน รวมถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่
ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษทางเสียงเท่านั้น แต่ยังทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางสัญจรในช่วงกลางคืน โดยได้เรียกร้องให้ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่กวดขันขั้นเด็ดขาด พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทราบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวคือ นายฉัตรกวินท์ คงพุ่ม หรือ "น้องแฟร้งค์กี้" เจ้าของตำแหน่งมิสควีนแม่วาง ประจำปี 2025 ซึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คลิปเหตุการณ์ที่นำมาโพสต์นั้นเป็นคลิปที่กลุ่มเด็กแว้นถ่ายกันเองแล้วนำมาลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกาศศักดาและอวดอ้างกลุ่มของตน ซึ่งตนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ทรัพย์สินเสียหาย และทำให้ผู้คนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวในความไม่ปลอดภัย อีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแม้แต่น้อย
น้องแฟร้งค์กี้ยังเปิดเผยอีกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นขว้างระเบิดทำเองใส่กัน บริเวณถนนตัดใหม่สายสันป่าตอง-แม่วาง ซึ่งแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เพียง 1-2 คน ซึ่งยังเป็นเยาวชน ตนจึงตัดสินใจออกมาโพสต์เตือนภัยและสะท้อนปัญหาผ่านโซเชียลมีเดีย
เพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนชาวอำเภอแม่วาง และขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้ามาจัดระเบียบ กวดขัน และปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองเหล่านี้อย่างจริงจัง ก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงที่สูญเสียไปมากกว่านี้
อย่างไรก็ตาม สภ.แม่วาง ได้ชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มิใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568