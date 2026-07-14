ตร.ชี้กรณีครูสำเร็จความใคร่ขณะเด็กเรียนอยู่ แม้ผู้เสียหายไม่เอาผิด ตำรวจแจ้งความกล่าวโทษเองได้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเรียนที่เกิดเหตุครูสำเร็จความใคร่ทั้งที่มีเด็กนั่งอยู่ พร้อมนัดสอบปากคำผู้ปกครองเด็กนักเรียน ยันแม้ผู้เสียหายไม่แจ้งความ ตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษเอง ก่อนออกหมายเรียกครูเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครู เผยข้อหา กระทำอนาจาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
วันนี้(14ก.ค.)พ.ต.อ.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณี นายนิตินัย ซ้ายสุพันธ์ ข้าราชการครูชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถูกเผยแพร่คลิปในสื่อสังคมออนไลน์ ขณะกระทำอนาจารภายในห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ป.6 ของโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต เป็นภาพขณะครูผู้ชายรายนี้ใช้มือจับศีรษะลูกศิษย์ และใช้อีกมือหนึ่งกระทำสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองภายในห้องเรียน โดยเชื่อว่ามีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุด ขณะนี้ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไพศาล แสงวันดี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี และในส่วนของการดำเนินคดี ทางพนักงานสอบสวนได้นัดหมาย มารดาและยายของเด็กนักเรียน คือ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 12 ปี เข้าให้ปากคำ เพื่อสอบถามความประสงค์ว่าจะดำเนินคดีและแจ้งความร้องทุกข์หรือไม่ และแม้ผู้ปกครองจะไม่ประสงค์แจ้งความร้องทุกข์ แต่จากพยานหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองได้
“เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว จะออกหมายเรียกครูในคลิปเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน กระทำอนาจาร”พ.ต.อ.พิทักษ์เขตกล่าวและว่า
จากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่า คลิปดังกล่าวน่าจะถูกนำออกมาเผยแพร่โดยมีผู้ตั้งใจส่งต่อ และมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเผยแพร่ตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อหาข้อเท็จจริงว่า คลิปถูกนำออกมาเผยแพร่ได้อย่างไร และแม้จะต้องตรวจสอบที่มาของคลิปเพิ่มเติม แต่พฤติการณ์ที่ปรากฏในคลิปถือเป็นการกระทำอนาจารภายในห้องเรียน ขณะปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียน
จึงมีเหตุอันควรดำเนินคดีอาญากับครูรายดังกล่าวในข้อหา กระทำอนาจาร ซึ่งสำหรับความผิดทางอาญาในข้อหา กระทำอนาจาร มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนความผิดทางวินัยราชการ ผู้กำกับการ สภ.โคกโพธิ์ไชย ระบุว่า ได้รับทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีคำสั่งย้าย นายนิตินัย ไปช่วยราชการแล้ว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กับการดำเนินคดีอาญา โดยผลทางวินัยจะเป็นไปตามการพิจารณาของต้นสังกัด