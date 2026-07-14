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ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดตื่นตาเกิดขึ้นที่ “เกาะทะลุ” อำเภอบางสะพานน้อย หลังน้ำทะเลลดต่ำสุดของปี ทำให้แนวปะการังน้ำตื้นหลากหลายชนิดโผล่พ้นผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง เผยความงดงามที่พบเห็นได้เพียงไม่กี่วันในแต่ละปี ขณะที่ผู้ประกอบการร่วมงดนำนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ เพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเล

วันนี้ (14 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำสุดของปี บริเวณเกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้แนวปะการังน้ำตื้นจำนวนมากโผล่พ้นผิวน้ำ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น และถือเป็นภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในแต่ละปี

นายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขามูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามตารางน้ำขึ้น-น้ำลงของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2569 น้ำทะเลจะลดต่ำสุดในช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. ก่อนจะเริ่มเพิ่มระดับขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ราว 11.00 น.

สำหรับบริเวณอ่าวมุกและอ่าวใหญ่ เกาะทะลุ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่มีชื่อเสียง พบแนวปะการังหลายชนิด อาทิ ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสมอง ปะการังแผ่น รวมถึงดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หอยเม่น และปลิงทะเล โผล่ให้เห็นเป็นบริเวณกว้าง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรีสอร์ตและผู้ให้บริการดำน้ำในพื้นที่ ต่างให้ความร่วมมืองดนำนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ที่ปะการังโผล่พ้นน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามได้ลงพื้นที่บันทึกภาพและเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเล พร้อมประสานแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับทราบแล้ว

ด้านนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี ระบุว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามธรรมชาติ และปีนี้สภาพอากาศไม่ร้อนจัด ทำให้ปะการังที่โผล่เหนือน้ำในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดกิจกรรมดำน้ำในช่วงน้ำลดต่ำสุด เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรธรรมชาติและนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าน้ำทะเลจะลดต่ำต่อเนื่องอีกประมาณ 2 วัน ก่อนกลับเข้าสู่ระดับปกติตามธรรมชาติ










ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก
ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก
ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก
ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก
ตื่นตา! น้ำทะเลประจวบฯ ลดต่ำสุดรอบปี “ปะการังเกาะทะลุ” โผล่พ้นน้ำ เผยภาพธรรมชาติหาชมยาก
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